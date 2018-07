Santamaría: "No quiero liderar un partido y tener que buscar gente para rellenar listas"

La candidata a presidir el PP Soraya Sáenz de Santamaría ha abogado este miércoles por "abrir" el partido como fórmula para su refundación, que pasaría por ocupar "el espacio del centro derecha" y llegar a la sociedad para recuperar esa masa de tres millones de votantes que ha perdido el PP, según ella, por "la corrupción fundamentalmente".

"No quiero liderar un partido y tener que buscar gente para rellenar listas", ha señalado en alusión a la formación liderada por Albert Rivera en declaraciones a 13tv recogidas por Europa Press.

En cuanto al proceso de elección del candidato, ha indicado que tras este "hecho novedoso" de la doble vuelta sería necesario analizar cómo ha funcionado y repensar algunas cuestiones, entre las que ha citado una campaña para lograr una mayor afiliación dado el escaso número que pudo ejercer su derecho a voto en la primera vuelta, en la que ella logró imponerse en el número de apoyos. "Como partido reformista que somos, lo aplicaremos hasta en los Estatutos", ha ironizado.

"Presumir de pedigrí"

En respuesta a quienes le acusan de carecer de un proyecto con contenido, la exvicepresidenta ha puesto en valor la "amplia experiencia" que le ha dado el hecho de haber trabajado durante tanto tiempo en la oposición y en el gobierno para defender que es necesario contar con "un perfil ideológico" para ganar los debates en el Congreso.

"No creo que nadie tenga que presumir de pedigrí en el PP", ha defendido la candidata popular, quien ha enfatizado además la necesidad de "ejemplaridad" del cargo público para subrayar que "además de tener principios hay que aplicarlos".

En este sentido, se ha mostrado convencida de que esa "experiencia" le ayudará a ganar al actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha advertido que cuando se abren "ciertas vías" uno ya sabe que se "va a meter en problemas".

Respecto al apoyo del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, ha ironizado que, en todo caso, demuestra que no es rencoroso: "Si hay que le ha breado, o ha dicho muchas cosas en el Congreso a él soy yo. Igual Pedro Sánchez no es tan cariñoso conmigo viendo la que le espera".

Finalmente, ha destacado que aunque pierda en el congreso de este fin de semana no se plantea dejar la política. "Me gusta muchísimo la política. Tenía trabajo previo estoy enganchada a la política y me gusta mucho. Me siento muy fuerte y con muchas ganas. Esto me gusta y seguiré haciéndolo", ha apostillado.