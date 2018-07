Santamaría asegura que hará "campaña en positivo" tras el vídeo e insistirá "hasta el final" por una lista única

La candidata a la Presidencia del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado, en Madrigalejo (Cáceres), que insistirá "hasta el final" por una lista única de cara al congreso nacional de los populares.

"Voy a insistir hasta el final", ha reiterado Sáenz de Santamaría durante una rueda de prensa celebrada minutos antes de participar en un encuentro con militantes del PP de Extremadura, al que han asistido el líder de los populares extremeños, José Antonio Monago, varios alcaldes de poblaciones extremeñas, como los de Cáceres y Plasencia, así como el exministro de Fomento, Íñigo de la Serna.

Por ello, según ha agregado, ha mostrado su disposición a "hablar largo y tendido con Pablo Casado para que hagamos un diagnóstico de la situación del partido".

"Me gustaría que el congreso tuviera de entrada una lista única, que es lo que me piden muchos afiliados y compromisarios, pues hemos sido un partido que hemos puesto en valor la unidad", ha añadido la candidata.

En ese sentido, ha asegurado que quiere "trabajar con generosidad y humildad" en la línea de la unidad "hasta el final". "El refrendo de los afiliados me lo tomo como un mandato, como una responsabilidad para propiciar un punto de encuentro en una lista de unidad", ha remarcado.

"Campaña en positivo"

Preguntada por el vídeo contra su candidatura, Sáenz de Santamaría ha subrayado que su compromiso con todos los afiliados es y será "realizar una campaña en positivo", de la que el PP "tiene que salir unido y fortalecido para ganar las elecciones, primero las municipales y autonómicas".

Tras apuntar que el citado vídeo "no hace bien al PP", la candidata ha dicho que sus adversarios políticos no están en su partido. "Es Pedro Sánchez -ha añadido-, con los populistas y los independentistas, que además meten la pata tantas veces a lo largo del día que, si nos dedicamos a eso, no tenemos tiempo para nada más".

Además, ha anunciado su voluntad de crear un Consejo de la España rural, donde estén representados los alcaldes de municipios de menos de 5.000 habitantes, pues "la despoblación y la visión de las particulares necesidades de los pueblos pequeños enriquecerá mucho nuestro partido".