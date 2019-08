Sanidad se desmarca de la Junta sobre la listeria: "Evidentemente, algo ha fallado y es lo que hay que analizar"

La ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, se ha desmarcado de las declaraciones del consejero de Sanidad de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, en las que asegura que el Gobierno andaluz ha tenido una actuación "impecable" ante el brote de listeria.

Preguntada por la gestión de la crisis por parte de la Junta, la cual, según Aguirre, ha sido "totalmente transparente", Carcedo se ha limitado a decir que a ella le corresponde "hablar de las redes que se coordinan en el Ministerio". Aunque ha remarcado que si ha habido un brote de listeriosis, es que "evidentemente" algo ha fallado.

"Algo ha fallado en el proceso de puesta a la venta de un producto que ha generado el brote", ha insistido tras la reunión mantenida este lunes con los distintos consejeros de Sanidad. "Evidentemente, algo ha fallado, y eso es lo que habrá que analizar, aunque ahora nos estamos volcando en contribuir con las CCAA a su contención, identificando el producto o productos que lo generan y evitando que lleguen al consumidor final", ha dicho.

Según la ministra, su departamento no puede intervenir en cómo se organizan las distintas comunidades

"Sí es cierto que ha habido un brote y dicho brote, según las normas europeas, no se debería de producir si se hubieran cumplido todos los requisitos", considera. Tampoco ha querido detallar cómo se aplican los controles a las empresas en las distintas comunidades autónomas. Preguntada por la institución en la que recae la responsabilidad de controlar a la compañía donde se ha originado el brote, Carcedo ha señalado que eso hay que preguntárselo a la Junta de Andalucía.

Según la ministra, su departamento no puede intervenir en cómo se organizan las distintas comunidades, ya que las competencias están transferidas. No obstante, Carcedo ha querido aclarar que los protocolos que se utilizan en España responden a normativas europeas, que además son directivas específicas para la listeria y para los alimentos listos para el consumo que no se someten a altas temperaturas.

Red potente de control alimentario

"A raíz de las vacas locas estos protocolos son muy exigentes", ha defendido. Por otro lado, ha aclarado que se producen entre 300 y 400 casos de listeria al año en el país y que no todo se debe a contaminaciones en procesos de fabricación, sino también a contaminaciones cruzadas.

"Estamos ante un brote de listeriosis, una bacteria muy conocida de la salud pública. En España existen controles de seguridad alimentaria, están funcionando de forma normalizada y hay una potente red de control de alimentos. En España somos uno de los países más seguro desde el punto de vista de seguridad alimentaria", ha defendido.

Al igual que el consejero de Sanidad, Carcedo ha explicado que no existe ninguna marca blanca de La Mechá que se esté comercializando. Lo que existe es una comercializadora que distribuía a restaurantes la carne de La Mechá, pero no cumplía con los requisitos de etiquetado que ordena la ley.