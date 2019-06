Sánchez levanta el veto al independentismo y ya no descarta su investidura con ERC

Giro inesperado de los acontecimientos: Hasta esta semana, Pedro Sánchez descartaba que su investidura descansara sobre el apoyo o la abstención de los 15 diputados independentistas de ERC, como se lleva especulando desde hace semanas. Ya no.

Esta mañana, el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha levantado por sorpresa el veto a los soberanistas al señalar que el presidente del Gobierno en funciones intentará salir elegido en primera o segunda votación, "incluidos los 350 diputados del Congreso, que cuentan lo mismo".

Su argumento de base es que hay quienes, como el PP y Ciudadanos, ya han manifestado su rechazo a la investidura, y otros, como ERC o Podemos, que quieren que la legislatura salga adelante: "No hay que darle más vueltas", ha apostillado.

La dificultad de lograr los 173 síes en segunda votación, por el veto de Coalición Canaria a Podemos, y el no de UPN, le ha llevado a este importante cambio de estrategia

Semejante cambio de postura tiene que ver con las dificultades que se están encontrando los socialistas para reunir los 173 síes que les daría la presidencia en segunda votación, no en primera, para lo cual necesitaría una, hoy por hoy, imposible mayoría absoluta.

Tras descartarse la vía navarra -esta misma mañana UPN ha advertido de que si María Chivite es elegida presidenta de esa comunidad, que se olvide Sánchez de sus dos abstenciones-, y constatado el 'no' de Coalición Canaria a un Gobierno PSOE/Podemos, al líder socialista sólo le queda desdecirse y aferrarse a la abstención de ERC si no quiere afrontar una repetición de elecciones.

El sr. ⁦@sanchezcastejon⁩ i el ⁦@PSOE⁩ están donde están, gracias a que el independentismo catalán le aprovó la moción de censura.Pero tranquilo, que si nos excluye, ya le votaremos que No! https://t.co/IksSPYw707 — Joan Grané🎗 (@joangranec) June 7, 2019

De hecho, Ábalos ha llegado a señalar que ya "no descarta nada", en relación a la posibilidad de que Unidas Podemos entre en el Ejecutivo. Algo que a ERC no le incomoda, como sí ocurre con Coalición Canaria.

Es más, el secretario de Organización socialista, que ha dicho a sus interlocutores de Compromís y PNV que quiere gobierno antes de las vacaciones de verano -primera investidura en julio- ha evitado enjuiciar el llamativo movimiento de la Abogacía del Estado posicionándose a favor de que el líder de ERC, Oriol Junqueras, salga de la cárcel para recoger el acta de eurodiputado en el Parlamento de Estrasburgo. Su argumento: que el Ejecutivo no enjuicia actos judiciales.

Ábalos ha hecho estas declaraciones tras una ronda de contactos matinal con PNV, Compromís, y UPN en la cual ha constatado buena voluntad en el primer y segundo caso, y rotunda negativa a abstenerse en la investidura de Sánchez por parte del partido foralista navarro si Chivite quita la Presidencia del Gobierno de aquella comunidad a Javier Esparza.

Investidura "antes de agosto"

No obstante, el PNV, que está adoptando un perfil bajo en toda la negociación -su portavoz, Aitor Esteban, no salió tras la audiencia con el Rey Felipe VI ni hoy tampoco- ha emitido un comunicado en el que, claramente, dice: "El PSOE no cuenta en este momento con los seis votos del PNV" tras esta "primera toma de contacto".

Más comprometido ha estado Joan Baldoví, de Compromís, quien ha desvelado que tiene la "sensación de que habrá gobierno antes de agosto".

"Me voy con la sensación de que antes del verano quedará todo claro, tras este giro de hoy. Porque, si la primera votación de 176 diputados es fallida, con la abstención de los 15 diputados de ERC, en segunda votación ya habría más síes (173) que noes.