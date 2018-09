Así es la tesis de Sánchez: 342 páginas y varias referencias a Miguel Sebastián

La tesis doctoral de Pedro Sánchez, titulada 'Innovaciones de la diplomacia económica española: análisis del sector público (2000-2012)' existe y se puede consultar, pero no en su formato digital. Y es que el acceso a través de la plataforma Teseo, la base de datos del Ministerio de Educación que permite recuperar información sobre los trabajos defendidos en las universidades españolas desde 1976, está restringido.

La única copia del trabajo que convirtió a Sánchez en doctor está en formato papel en la Biblioteca de la Universidad Camilo José Cela, en el campus de Villafranca del Castillo. Se trata de un tomo de 342 páginas con 424 citas a una bibliografía que incluye más de 150 referencias, varias de ellas al ex ministro Miguel Sebastián, tal y como ha podido constatar 'Vozpópuli' desde la sala de lectura.

Las referencias de Sánchez a quien muchos consideran su mentor se multiplican en los capítulos dedicados a las innovaciones en la diplomacia económica

Las menciones a las intervenciones y trabajos de quien fuera ministro de Industria, Turismo y Comercio entre 2008 y 2011 -durante el último gobierno de Zapatero-, así como a los planes y medidas orquestados desde su departamento cobran especial relevancia, ya que, según publicó este diario en abril de 2017, Sebastián habría confesado en un foro privado que el grueso del libro donde Sánchez plasmó su tesis doctoral fue realizado con papeles del Ministerio de Industria, según fuentes conocedoras de dicha tertulia.

En concreto, las referencias del autor a quien muchos en el seno del PSOE consideran mentor de Sánchez se multiplican en los capítulos octavo y noveno de los 10 en los que se divide la tesis. Estos hacen referencia a las innovaciones de la diplomacia económica española, tanto en el plano comercial como en la colaboración del sector público con los actores privados.

Así, destaca como innovaciones la reforma del ICEX, el Plan Technology for Life o el Plan Made in Spain / Made by Spain que Sebastián lanzó a finales de 2008 para mejorar la imagen de marca del país en el exterior y que arrancó con un programa piloto en Estados Unidos.

El rol de la 'suprimida' OEP

Además, Sánchez destaca como ejemplo de "la creciente importancia" de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno (OEP) la reunión mantenida en 2012 por el entonces director de la oficina Álvaro Nadal con el equipo de Barack Obama en la Casa Blanca para abordar la economía española. Y destaca, de nuevo, que Sebastián también llevó a cabo acciones similares cuando ocupó ese mismo cargo en la OEP.

El exministro socialista Jordi Sevilla y el exministro popular Manuel Pimentel son otros ejemplos, pero también el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero

Sin embargo, este órgano de asistencia de la Presidencia del Gobierno encargado de los asuntos relacionados con la política económica que fue creado en 2004 y que Sánchez destacaba en su tesis, ha sido eliminado este 2018 por él mismo, ya en su cargo como jefe del Ejecutivo. Sánchez ha sustituido la OEP por un Departamento de Asuntos Económicos con dos unidades: la de Políticas Macroeconómicas y Financieras y la de Políticas Sociolaborales.

Aunque las citas al ex ministro de Industria son relevantes, Sebastián no es el único dirigente político mencionado en la tesis. El exministro socialista Jordi Sevilla y el exministro popular Manuel Pimentel son otros ejemplos, pero también el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Según Sánchez, Zapatero acudió aChina durante su mandato "en busca de fondos para el maltrecho sistema económico español", una visita que le sirve al autor para ejemplificar que "la economía se erige en un elemento nuclear de la nueva actividad diplomática".

La 'diplomacia' de Cataluña

Otro capítulo de espacial interés en la tesis doctoral de Sánchez -trabajo que recorre las aristas de la diplomacia económica española con múltiples citas y muy poca crítica propia- es el dedicado a la actividad diplomática de las Comunidades Autónomas.

El autor atribuye el deseo de "instrumentar estrategias de diplomacia económica" que tienen comunidades como la catalana "a su saldo comercial deficitario", y añade, citando a Jian Wang, que "el activismo internacional de las regiones puede provocar efectos positivos toda vez que la acción exterior de las CCAA complemente la estrategia internacional de los Estados".

Sánchez califica como "poco ortodoxos desde un punto de vista jurídico" los acuerdos de la Generalitat de Mas en materia de empleo con Colombia o Marruecos

En el mismo capítulo hace referencia también al "siempre polémico caso de los viajes oficiales al extranjero de los presidentes autonómicos" y, más adelante, recuerda que en 2012 el gobierno catalán de Artur Mas "ha rechazado cualquier intención de cerrar sus oficinas en el exterior", al igual que el gobierno vasco de entonces, que en aquel año estuvo presidido hasta diciembre por el socialista Patxi López. Y califica como "poco ortodoxos desde un punto de vista jurídico" los acuerdos de la Generalitat de Cataluña en materia de empleo con países como Colombia o Marruecos.

El interés por consultar la tesis doctoral del jefe del Ejecutivo se ha visto reflejado en la afluencia de medios de comunicación este miércoles al campus universitario de la UCJC en Villafranca del Castillo y más después de que Sánchez -tras una pregunta del líder de Ciudadanos, Albert Rivera- asegurase en sede parlamentaria que el trabajo de doctorado estaba publicado "conforme a la legislación" en la base de datos Teseo.

Repositorio institucional

Pero, ¿qué dice la legislación? En concreto, el Real Decreto 99/2011 que regula las enseñanzas oficiales de doctorado establece en su artículo 14.5 que "una vez aprobada la tesis doctoral, la universidad se ocupará de su archivo en formato electrónico abierto en un repositorio institucional y remitirá, en formato electrónico, un ejemplar de la misma así como toda la información complementaria que fuera necesaria al Ministerio de Educación a los efectos oportunos".

Sin embargo, según fuentes de la Universidad Camilo José Cela, la tesis doctoral de Pedro Sánchez se rige por un real decreto anterior al mencionado, ya que su grupo de doctorado se habría formado antes de la entrada en vigor de la norma que obligaba a la publicación en formato digital. Es decir, si bien está obligado a registrarlo en la base de datos con su ficha, el trabajo no tiene por qué estar digitalizado y ser de carácter público. "En su facultad de decidir qué tipo de divulgación quiere para su tesis, eligió no hacerla pública, como otros muchos autores", justifican las mismas fuentes.