Sánchez, en 2015: "Si un responsable político crea una sociedad para pagar menos estará fuera de mi Ejecutiva"

"Si tengo en mi dirección a un responsable político que crea una sociedad interpuesta para pagar la mitad de los impuestos que le toca pagar, esa persona al día siguiente estaría fuera de mi Ejecutiva". Este era el compromiso que asumía el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con "los votantes y con los españoles" en el año 2015.

Los líos fiscales del ministro de Cultura, Màxim Huerta, en sus ejercicios de 2006, 2007 y 2008 cuando aún era presentador del Programa de Ana Rosa Quintana, han puesto entre la espada y la pared a Sánchez. A pesar de asegurar que "ya pagó", Huerta ha suscitado las críticas de la oposición, de la ciudadanía y hasta de miembros del PSOE. El ministro de Cultura no dimitirá porque tiene "sus obligaciones fiscales al día desde hace diez años". "Pagué lo correspondiente y asunto cerrado", ha asegurado.

Estas explicaciones han servido a Sánchez, quien está tranquilo y no piensa en el cese del ministro. Sin embargo, las declaraciones en las que aseguraba que no permitiría ninguna irregularidad entre los miembros de su Gobierno son de hace tan solo tres años, de febrero de 2015. En ese momento se aproximaban las elecciones generales de diciembre -en las que el socialista obtuvo el 22,01% de los votos, lo que se tradujo en 90 diputados (20 menos que en los anteriores comicios que provocaron su peor resultado)-. Sánchez aseguró que si era elegido presidente no aceptaría que ningún responsable político que tratase de evadir impuestos con una sociedad interpuesta.

Pedro Sánchez: "Si alguien en mi partido tiene una sociedad interpuesta para pagar la mitad de impuestos, estará fuera al día siguiente" pic.twitter.com/e7cCIDwSOU — MALDITA HEMEROTECA (@Mhemeroteca) 13 de junio de 2018

218.322 euros

Este vídeo ha salido a la luz tan solo unas horas después de que se conociera que el periodista defraudó 218.322 euros a Hacienda en los ejercicios fiscales de 2006, 2007 y 2008. Las sentencias, emitidas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en mayo de 2017, señalan que el escritor "se había deducido como gastos de actividad artística injustificada hasta un total de 148.702 euros".

Huerta fue condenado "por dejar de ingresar en el plazo establecido en la normativa de cada tributo la deuda tributaria que debiera resultar de la correcta autoliquidación de tributo", como consecuencia de la presentación incorrecta de la autoliquidación del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF).

El fraude se cometió a través de la sociedad Almaximo Profesionales de la Imagen SL, en la que el titular de Cultura figuró como único accionista y administrador desde enero de 2006 hasta su liquidación

Por ello, el ahora ministro de Cultura tuvo que pagar "una liquidación total de 365.938 euros por los tres ejercicios, incluidos un recargo del 50% de multa y los intereses de demora", que cifra el fraude original en 218.322 euros.

