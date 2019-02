Sánchez reconoce a Guaidó como presidente interino de Venezuela

Se acabó. El plazo de ocho días que dio Pedro Sánchez a Nicolás Maduro para convocar elecciones libres y democráticas terminó la pasada medianoche. El presidente del Ejecutivo ha comparecido en La Moncloa para reconocer, en nombre de España, a Juan Guaidó como presidente "encargado" (interino) de la República de Venezuela con el fin de convocar "en el menor plazo de tiempo posible" elecciones "libres" en aquel país.

A diferencia de Francia o Suecia, que han reconocido a Guaidó media hora antes a través de sus respectivos ministros de Asuntos Exteriores, Sánchez no ha querido ceder ese protagonismo a Josep Borrell, para significar así el liderazgo que quiere en la gestión de la crisis. De hecho, durante este lunes el jefe del Ejecutivo va a empezar una ronda de contactos con los presidentes iberoamericanos y con ejecutivos e instituciones europeas.

Además, España va a promover en la UE otro plan de ayuda humanitaria, que complemente al que ha puesto ya en marcha EEUU (20 millones de dólares) y que empezará a llegar este lunes a los puestos fronterizos de Venezuela con Colombia y Brasil. Se trata de elevar la presión sobre la tropa y los mandos del Ejército Bolivariano, que van a tener que decidir si dejan pasar los convoyes que Maduro rechaza. En la medida en que esa ayuda entre en el país, se estará enviando una señal de que el apoyo del Ejército a los mandos bolivarianos decae o no.

Reconozco como presidente encargado de Venezuela a @jguaido, con un horizonte claro: la convocatoria de elecciones presidenciales libres, democráticas, con garantías y sin exclusiones. No daré ni un paso atrás. Por la libertad, la democracia y la concordia en #Venezuela — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 4 de febrero de 2019

En su comparecencia, sin preguntas, Sánchez ha comenzado señalando de forma solemne que "llegado este día y sin que se haya dado ningún paso en el régimen de Maduro", España reconoce a Guaidó como presidente interino del país latinoamericano, pero sin que eso pueda interpretarse como injerencismo de modo alguno.

"El gobierno de España ha hecho pública la defensa del multilateralismo como herramienta indispensable para la solución pacífica de los conflictos", ha añadido Sánchez para distanciarse de socios incómodos como el presidente de los EEUU, Donald Trump, o su consejero de Seguridad Nacional, John Bolton, quienes no excluyen una intervención militar si el chavismo se atrinchera. Estos han amenazado, incluso, con recluir a Nicolás Maduro en la prisión de Guantánamo con los yihadistas de Oriente Medio.

"Por consenso"

El Ejecutivo, ha añadido Sánchez, adopta esta posición, tomada por la mayoría de los países de la Unión Europea, y afirma que ha trabajado en colaboración con el objetivo de reconocer a Guaidó "por consenso". "Ha habido una comunicación diplomática constante con todos los países latinoamericanos para actuar conforme a los intereses de los ciudadanos de Venezuela", ha señalado.

En su intervención, Sánchez ha afirmado que le corresponde a Venezuela y a sus ciudadanos "decidir y ser dueños de su futuro". "El horizonte es el de convocar unas elecciones en el menor plazo de tiempo posible, que tienen que ser libres, democráticas, con garantías y sin exclusiones", ha dicho. Hay que acabar con los presos políticos y la falta de respeto a los derechos humanos, ha insistido.

Francia, Alemania y Reino Unido

No solo España ha reconocido a Guaidó como presidente este lunes, le acompañan en esta decisión Francia,Alemania y Reino Unido, entre otros países de la Unión Europea. No obstante, el reconocimiento no será unánime. Los ministros de Exteriores del bloque europeo acordaron el pasado jueves crear un grupo de contacto con países latinoamericanos que en 90 días ayude a sentar las bases que lleven a elecciones "libres".

El grupo estará formado por la Unión Europea y varios de sus países miembros, como Francia, Reino Unido, Alemania, Portugal, España, Holanda, Italia y Suecia, mientras que en la parte latinoamericana están Ecuador, Costa Rica, Uruguay y Bolivia, y otros estados que serán anunciados en los próximos días.

Reconocimiento del Parlamento Europeo

El jueves pasado, el Parlamento Europeo reconoció a Guaidó como "presidente legítimo interino" en una resolución apoyada por la mayoría de la Cámara y sus cuatro principales partidos. El texto, consensuado por los grupos popular, socialista, conservador y liberal, salió adelante con 439 votos a favor, 104 en contra y 88 abstenciones.

Entre los grupos que votaron en contra estaban los eurodiputados de Podemos, Izquierda Unida, ERC, ICV, BNG. Un posicionamiento que después la formación morada en Europa explicó con un tuit y un vídeo del eurodiputado Miguel Urbán. En el mensaje culpan a la Unión Europea de "fomentar un escenario de guerra y enfrentamientos".