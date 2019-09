Sánchez presionará al Rey para ir a las urnas y evitar la investidura 'gratis' de Iglesias

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, presionará al rey Felipe VI para que no le proponga como candidato en caso de que Podemos ofrezca un apoyo a la investidura pero sin estabilidad parlamentaria. El PSOE tiene claro que lo que se ha llamado investidura gratis no es una opción.

La negativa sitúa al jefe del Estado en una encrucijada: la de elegir entre regresar a las urnas el 10 de noviembre o un Gobierno en minoría, débil y probablemente corto. Felipe VI dijo públicamente este verano que "lo mejor es buscar una solución que evite elecciones".

Podemos ha encontrado una fisura en el relato del PSOE. No la esconde en público. Y está haciendo daño al discurso que ha armado Sánchez tras la investidura fallida de julio. El nerviosismo se ha instalado en Ferraz ante la posibilidad de que Pablo Iglesias elija la vía de entregar la Moncloa a cambio de nada y marcharse a la oposición.

"Es una jugada maquiavelica que al PSOE le hace polvo", admiten desde el partido. "Si gobierna, un infierno. Y si vamos a elecciones, la culpa, de Pedro".

Calvo avisa a Podemos

Fuentes cercanas a la negociación dicen que la vicepresidenta Carmen Calvo trasladó al equipo negociador de Unidas Podemos su rechazo a esta fórmula. Lo hizo el jueves en la reunión que celebraron los dos partidos durante más de cuatro horas en el Congreso de los Diputados y que concluyó sin avances significativos.

El temor a ese escenario ha quedado patente al término del Consejo de Ministros de este viernes. La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha sido contundente. Es un escenario que ni siquiera contemplan. Es, ha dicho, un callejón sin salida.

"No visualizamos un escenario en el cual se pueda llegar a una investidura sin una colaboración", ha dicho Celaá. "No creo que ninguna fuerza política pueda estar en esa deriva. Es un 'cul de sac' (callejón sin salida), un rincón oscuro que no merece la ciudadanía española".

Iglesias está utilizando la investidura gratis como baza negociadora. Es su única opción para conseguir que el PSOE vuelva a poner encima de la mesa una oferta de coalición. El problema es que si el diálogo no llega a buen puerto, la patata caliente pasa a la Corona.

El Rey es el único que tiene la prerrogativa constitucional de encargar la formación de gobierno. Felipe VI tiene previsto convocar una segunda ronda de consultas antes de que expire el plazo para intentar otra investidura el 23 de septiembre. El monarca se puede encontrar con que Unidas Podemos, PNV y ERC garanticen los votos para que Sánchez sea presidente, y el líder del PSOE los rechace.

El Rey, en contra de las elecciones

¿Qué hacer entonces? El Rey se ha posicionado públicamente en contra de la repetición electoral. Aquellas declaraciones, realizadas en agosto en Mallorca, fueron muy celebradas por el PSOE en su momento. Pero se pueden volver ahora en su contra.

Felipe VI puede optar por no proponer candidato. Pero la decisión sería muy controvertida y provocaría un enorme revuelo tanto en Podemos como en otros partidos. O puede postular a Sánchez. En ese caso, el presidente del Gobierno en funciones, si no quiere gobernar en minoría, se vería obligado a declinar la investidura como hizo Mariano Rajoy.

Pero hay una gran diferencia. El ex presidente el PP no tenía apoyos. Sánchez, por su parte, declinaría el encargo del jefe del Estado con una mayoría parlamentaria suficiente para ser presidente. Y su famoso relato se vendría abajo.