Sánchez maniobra a favor del pacto de Susana Díaz con Podemos en Andalucía

Buena sintonía entre Pedro Sánchez y Susana Díaz en el arranque de la precampaña para las elecciones en Andalucía. El presidente del Gobierno viajará a Sevilla dos veces en menos de una semana: estará el próximo sábado en la proclamación oficial de Díaz como candidata del PSOE y en el Consejo de Ministros del viernes 26 de octubre. Estos gestos parecían impensables hace sólo unos meses.

La maniobra de Sánchez para retrasar los Presupuestos hasta después de las elecciones del 2-D ha sentado bien en el socialismo andaluz. El proyecto que lleve el Gobierno al Parlamento a mediados de diciembre se convertirá en la principal baza negociadora de Díaz si gana en las urnas pero necesita apoyos de otros grupos, tal y como indican todas las encuestas.

Portazo de Cs

En la Moncloa piensan en un pacto con Podemos, que es el socio preferente del PSOE en el Congreso. Y la presidenta de la Junta no descarta el acuerdo con la formación morada tras el portazo de su socio durante esta legislatura. Ciudadanos ha anunciado que no investirá a Díaz pase lo que pase.

Este escenario está sujeto a los resultados del 2-D, que son todavía una incógnita, y a los vaivenes de la política. Pero a Díaz le conviene que el pacto presupuestario se retrase. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha admitido que las cuentas son susceptibles de cambios que las mejoren. El acuerdo que Sánchez y Pablo Iglesias firmaron en la Moncloa está plagado de generalidades y toca aterrizarlo en medidasconcretas.

En esa segunda negociación, Podemos puede arrancar al PSOE nuevos compromisos a cambio de su apoyo a la investidura de Díaz en Andalucía. Montero, consejera andaluza de Hacienda hasta hace sólo unos meses, es amiga de la presidenta y siempre va a remar a favor. Y hay otros factores que entrarían en juego en la negociación: la presidencia de la Parlamento -Podemos ya la tiene en otras comunidades donde hay acuerdo con el PSOE- o, llegado el caso, la formación de un Gobierno de coalición.

En la campaña del 2015, Díaz repitió que no pactaría ni con el PP ni con Podemos una y otra vez. Cuatro años después, la presidenta no ha mejorado su trato con la líder morada en Andalucía, Teresa Rodríguez, pero ya no se cierra en banda a gobernar con Podemos. Las cosas han cambiado bastante. Ahora es Ciudadanos el que pone una línea roja a los partidos de izquierda.

"Hablar con todo el mundo"

A las puertas de la nueva campaña, Díaz dice que hablará con todo el mundo y que en su Gobierno "cabe todo el mundo que quiera construir" y "gente de todas las sensibilidades".

"Soy del PSOE hasta las trancas. Soy socialista, socialdemócrata de la escuela de Felipe (González) y Alfonso (Guerra) y represento un Gobierno de banda ancha como ancha es Andalucía. En mi Gobierno cabe gente con posiciones diferentes", dijo esta semana en un desayuno informativo.