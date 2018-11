Sánchez se inclina ahora por no presentar presupuesto y gobernar por decreto todo 2019

Nuevo giro de los acontecimientos: Pedro Sánchez se inclina ahora porque el Gobierno no remita a las Cortes el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado 2019 porque no tiene mayoría parlamentaria para sacarlo adelante y eso va a suponerle un "desgaste" que no está dispuesto a asumir, explican distintas fuentes socialistas.

Sánchez asume que los independentistas catalanes de ERC y el PDeCAT no van a apoyar sus cuentas y, por mucho que haya pactado con Podemos el proyecto de ley, y con el PNV su respaldo a cambio de contrapartidas para el País Vasco, sabe que la imagen de un Ejecutivo derrotado en el Parlamento no es buena para España en un momento en que la Unión Europea que mantiene el foco puesto en el incumplimiento de la regla de gasto por parte de Italia.

Es mas, el presidente del PNV, Andoni Ortúzar, tanto en sus conversaciones privadas como en declaraciones, llevaba días intentando disuadirle. El problema es que fue el propio secretario general del PSOE Sánchez quien se puso el listón altísimo al reclamar a su antecesor en La Moncloa hace siete meses que presentara el presupuesto 2018 -que al final salió adelante- o convocara elecciones:

Cuando Sánchez pedía elecciones o moción de confianza si no se sacaban los presupuestos adelante.Se lo pregunta Pablo Casado a Pedro Sánchez en #sesióndecontrolLo podéis leer y escuchar en👇https://t.co/IviLEClkfkpic.twitter.com/QUjDxArVF9 — MALDITA HEMEROTECA (@Mhemeroteca) 14 de noviembre de 2018

Pues bien, siete meses más tarde el líder socialista plantea prorrogar en 2019 esos Presupuestos 2018 heredados de Mariano Rajoy y luego ganar tiempo sometiendo a debate, una a una, medidas contenidas en el fallido proyecto presupuestario: la recuperación del subsidio a los parados mayores de 52 años, la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) a 900 euros el uno de enero, o los 600 millones de incremento en las partidas para servicios de dependencia.

Porque, lo que no quiere Pedro Sánchez es convocar elecciones generales, por lo menos, hasta otoño de 2019. Antes se ha fijado obligar a sus socios de Podemos, PNV y los independentistas del PDCat y ERC a retratarse ante sus votantes. Algo debía saber Pablo Iglesias, que se reunió con él este lunes en La Moncloa y lleva desde entonces admitiendo que no le queda más remedio que apoyarle.

Tardá (ERC) sostiene que el previsible fracaso presupuestario de Sánchez "no es nuestro problema"

De momento, el discurso oficial de La Moncloa y los ministros durante unos días va a seguir siendo que el gabinete socialista presentará el proyecto de presupuestos -el propio presidente se lo reiteraba este miércoles a Pablo Casado en la sesión de control del Congreso-, pero la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya introdujo este jueves un matiz: lo importante no es "cuando" se presentan los presupuestos, Sánchez se había comprometido a hacerlo en la semana del 10 de diciembre, sino "que se aprueben".

"Lo importante es que se le dé a la tecla y que los Presupuestos se hagan realidad", ha dicho Montero tras afirmar que está trabajando "día y noche y la intención del Gobierno es llegar a alianzas que permitan aprobar el Presupuesto".

A su socio de ERC no parece impresionarle la amenaza del presidente ni las palabras de la ministra porque su portavoz en el Congreso, Joan Tardá, señala que el presupuesto "no es nuestro problema"; "No vamos a negociar presupuestos si el Gobierno no hace lo que hemos pedido. No lo ha hecho, no estamos en este marco", sentenció.

La presión de la oposición obliga al PSOE a aceptar la comparecencia de la ministra de Hacienda el miércoles próximo en el Congreso a explicar si va a haber Presupuestos 2019

Y como el Gobierno dispone de una hoja de ruta que no quiere detallar, al PSOE no le quedó más remedio este jueves que aceptar -para no quedarse en minoría- la propuesta de la oposición para que Montero comparezca el miércoles próximo, 21 de noviembre, ante la Comisión de Presupuestos del Congreso a explicar si habrá o no Presupuestos 2019.

La ministra iba dando largas a la comisión ante las evidentes dificultades de La Moncloa y de ella misma para trenzar un acuerdo tan complejo con los nacionalistas catalanes de ERC y el PDCat, por un lado, y con Podemos y el PNV por otro.