La oposición acusa a Sánchez de perder en el acuerdo sobre Gibraltar por ir a "agasajar" a un dictador en Cuba

Los partidos de la oposición han acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de negociar un acuerdo sobre Gibraltar que supone una "humillación sin precedentes" para España, entre otras cosas, por no haber suspendido un viaje a Cuba para "agasajar" a un dictador.

Aunque Sánchez se ha mostrado rotundo ante la posición de España sobre el brexit durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados este miércoles.

El presidente ha asegurado que "el acuerdo es el que es y nuestra posición no va a cambiar", pero, tanto el Partido Popular como Ciudadanos, le han emplazado a recuperar la "oportunidad perdida" con Gibraltar si Reino Unido finalmente no aprueba el acuerdo negociado con Bruselas para el 'brexit'.

El presidente ha asegurado que "el acuerdo es el que es y nuestra posición no va a cambiar"

Para el dirigente del PP, Pablo Casado, la postura del Gobierno sobre el tema ha supuesto un "fracaso histórico" para España: "Intenta decirnos que las tres cartas no vinculantes han sido un éxito, cuando han sido una humillación sin precedentes". Como ejemplo, el líder popular ha señalado que "May y Picardo fueron ovacionados al decir que España no había conseguido nada".

Oportunidad perdida

Según Casado, las "cartas enviadas" por las distintas autoridades a Sánchez dentro de cinco años "no servirán para nada". "Le dijimos que era una oportunidad única para incorporarlo en el tratado, y usted estaba en Cuba agasajando a un dictador. España tiene que recuperar lo que negoció el Gobierno del PP y que usted ha malogrado por incompetencia", ha afeado.

En la misma línea, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha acusado al presidente de irse a Cuba mientras en Europa "nos metían un gol por la escuadra". "Los artífices del brexit han sido los nacionalistas, sus socios", ha apuntado. Según Rivera, las cartas son vinculantes para la UE pero no para Reino Unido "y yo no me fío de los que se quieren salir de la Unión". "Hemos perdido una oportunidad, de tener a Reino Unido en una encrucijada y una posición preponderante sobre Gibraltar", ha añadido.

Para Sánchez: "Un acierto"

Sin embargo, para el Gobierno, el acuerdo negociado con Reino Unido sobre Gibraltar es un "acierto". En la tribuna de la Cámara, Sánchez ha defendido que no se va a tomar ninguna decisión sobre el Peñón sin que esta cuente con la aprobación y el visto bueno de España. Por ello, ha pedido a la oposición que "reconozca el acierto de España, aunque sea por una vez".

Además, ha dicho que dichas conversaciones se llevarán a cabo de forma bilateral entre los Ejecutivos británico y español. Para el líder socialista, se ha conseguido lo más importante, que es "salvaguardar los derechos de los ciudadanos". Y añadió que el periodo de transición permitirá a todos los países miembros "adaptarse a la nueva realidad". Sí ha lanzado un aviso a las empresas españolas en el Reino Unido. "Deben preparar planes de contingencia para una posible salida sin acuerdo".