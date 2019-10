Sánchez reclama un 'pacto' a sus rivales para que gobierne el vencedor del 10-N

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha instado este sábado a todos los partidos políticos a que asuman el resultado de las urnas el próximo 10 de noviembre y, en consecuencia, a evitar el bloqueo y permitir la estabilidad.

Sánchez ha hecho esa petición en la clausura del I Foro La Toja-Vínculo Atlántico en la que ha abogado por acuerdos programáticos tras los comicios pero no se ha referido a las palabras del líder de Ciudadanos, Albert Rivera, en las que en esta jornada se ha abierto a pactar con el PSOE.

El jefe del Ejecutivo ha hecho hincapié en que la estabilidad es la que ha permitido a España avanzar en las últimas décadas y ha citado el diálogo que este viernes tuvieron en este mismo foro los expresidentes del Gobierno Felipe González y Mariano Rajoy.

Ambos apoyaron la posibilidad de acuerdos entre el PSOE y el PP para garantizar la estabilidad, y González lamentó el "bloquismo" y reiteró su idea de que si un partido no puede gobernar, no debe impedir que otro lo haga si está en disposición para ello.

"Bienvenido sea" el multipartidismo

En esa línea, Sánchez ha señalado que son los ciudadanos los que deciden con su voto el multipartidismo y, por tanto, "bienvenido sea". "Cualquier opción es bienvenida. La opción que no es bienvenida es el bloqueo", ha añadido antes de resaltar que los partidos deben asumir el resultado electoral.

Eso, a su juicio, significa que quien gana no puede imponer su programa y debe acordar con otras fuerzas un proyecto programático, pero al mismo tiempo que quien pierde no puede bloquear ni tratar de imponer en los despachos lo que las urnas les han negado". Ha sido a continuación cuando ha considerado que el multipartidismo contribuye al país en la medida en que facilita la gobernabilidad, no cuando se dedica a destruir la estabilidad que necesita para abordar las grandes reformas.

Sánchez ha resumido su exposición: "La única opción que no es aceptable es el bloqueo, los españoles deciden la orientación del Gobierno con su voto progresista o conservador y lo que necesita España es un Gobierno cohesionado y estable". Una estabilidad que ha dicho que es en la actualidad muy necesaria por el desafío independentista catalán y ante el que ha instado a impedir que tenga más influencia en la gobernabilidad del país.