Después de que Pablo Iglesias apartase Cataluña de su discurso tras el fracaso en las elecciones del 21 de diciembre, el líder de Podemos quiere recuperar ahora el protagonismo para buscar una solución al conflicto independentista tras la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa. Y pretende hacerlo mostrándose como una especie de mediador entre el Gobierno socialista y el Ejecutivo catalán de Quim Torra.

Con este último se reunirá el lunes y lo hará antes de que el dirigente catalán se entreviste de forma oficial con el presidente del Gobierno el 9 de julio. Sánchez tiene previsto empezar su ronda de contactos con los presidentes autonómicos con el lehendakari vasco, Íñigo Urkullu, el mismo día en que se verán Torra e Iglesias.

Aunque la interlocución de los socialistas con el jefe del Govern está en manos del primer secretario del PSC, Miquel Iceta, los socios catalanes de Iglesias y el propio secretario general de Podemos quieren ejercer un papel de intermediarios. El acercamiento de los morados al líder separatista lo propició la semana pasada el secretario general de Podemos en Cataluña, Xavier Domènech.

El también coordinador de Catalunya En Comú propuso este miércoles impulsar en el seno del Parlament un órgano específico que sirva como foro de diálogo con el resto de fuerzas políticas. Y podría convertirse en un socio clave para aprobar los próximos Presupuestos de la Generalitat. La condición, eso sí, es que tengan un notable carácter social y sirvan para revertir los recortes de la etapa de Artur Mas.

Mientras tanto, Iglesias sigue intentando buscar su puesto en la nueva coyuntura política. Ante la cúpula de su partido no perdió ocasión de resaltar que en la semana previa a la moción de censuratelefoneó al líder del PNV e incluso al propio Carles Puigdemont para conseguir los apoyos parlamentarios suficientes para que Sánchez llegase a La Moncloa. Ahora, sostiene, intentará ser útil "para que el deshielo se convierta en un nuevo cauce de diálogo que nos haga superar la excepcionalidad".

La semana pasada, los morados ya reclamaron al Ejecutivo socialista que convocase en el plazo máximo de un mes la Comisión Bilateral Generalitat-Estado que no se reúne desde 2011. También le pidieron que comience a retirar los recursos planteados por el Gobierno del PP ante el Tribunal Constitucional sobre distintas leyes aprobadas por el Parlament. En la sesión de control de este miércoles en el Congreso -la primera del mandato de Sánchez- la portavoz de los 'comunes' Lucía Martín, preguntó al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska sobre el acercamiento de los líderes independentistas encarcelados a prisiones catalanas.

Autodeterminación

El presidente Torra advirtió este miércoles de que en la reunión con Sánchez tendrá que hablar de cómo resolver "el derecho a autodeterminación". Y en esto, Iglesias puede ser clave. Su partido defiende desde hace tiempo la celebración de un referéndum pactado y con garantías. Aunque preguntado sobre este último aspecto, el líder de Podemos no quiso aclarar si lo abordará en la reunión del lunes con el líder de la Generalitat.

"Nuestra posición respecto a lo que habría que hacer en Cataluña es la misma de siempre, no ha cambiado. Ahora bien, somos conscientes de que el diálogo se tiene que producir entre los que no piensan igual. Sabemos que los gobiernos de la Generalitat y del PSOE no piensan igual en muchas cosas, pero queremos contribuir a que haya diálogo" entre todas las fuerzas políticas, zanjaba Iglesias en los pasillos de la Cámara Baja.

Mientras tanto, en la sesión de control al Govern que también se celebraba por primera vez este miércoles en el Parlament, Iceta defendió que la propuesta socialista pasa por reformar de manera combinada la Constitución y el Estatut y someter los cambios luego a referéndum.