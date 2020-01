Sánchez evidencia su debilidad y gobernará el primer año sin Presupuestos

La debilidad parlamentaria del Ejecutivo de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos empieza a hacerse evidente apenas dos semanas después de la investidura. Pedro Sánchez ha asumido este lunes que gobernará sin Presupuestos el primer año de su mandato

En una entrevista concedida a RTVE, Sánchez ha retrasado ahora a "antes de que finalice el verano" el plazo para la aprobación de unas nuevas cuentas. Se trata de un tiempo indefinido, que podría suponer julio o quizá septiembre. El presidente del Gobierno dijo en un primer momento que los Presupuestos se presentarían en cuestión de semanas y después habló del primer trimestre del año.

Pero el Ejecutivo no quiere llevar un proyecto al Congreso sin tener los apoyos necesarios. Y los últimos Presupuesto de Mariano Rajoy, aprobados en mayo del 2018, seguirán vigentes otro año más. PSOE y Unidas Podemos suman 155 escaños, lejos de los 176 diputados que marcan la mayoría absoluta.

Diálogo con el separatismo

Una de las claves de este retraso es la dependencia parlamentaria de los partidos independentistas catalanes, que van a vender muy caro su apoyo. Sánchez ha anunciado en la entrevista que se reunirá con el presidente de la Generalitat catalana, Quim Torra, la primera semana de febrero en Barcelona.

Al ser preguntado por el inicio de la mesa de negociación con el Govern catalán, que, según lo pactado con ERC, iba a comenzar 15 días después de la formación de Gobierno, Sánchez ha explicado que la "reunión bilateral" previa a la mesa es una exigencia de Torra.

"Nosotros firmamos un acuerdo con ERC, que es una parte del Gobierno. El señor Torra ha exigido una reunión bilateral entre ambos presidentes, y yo no tengo ningún problema, tendremos esa reunión en Barcelona", ha explicado.

Sánchez ha dicho que pedirá "responsabilidad, generosidad y lealtad con el Estado". También ha matizado que su expresión acerca de "desjudicializar el conflicto" en Cataluña no implica "impunidad". "Si yo no hiciera cumplir la ley estaría prevaricando", ha dicho. "Hay que devolver a la política una crisis y un conflicto que es político. Y no podemos escondernos detrás del Tribunal Supremo".

Ambigüedad con la consulta

El jefe del Ejecutivo ha sido ambiguo con la posible consulta que se hará a los catalanes, y que figura en el acuerdo suscrito con ERC. Sánchez ha dicho que primero tendrá que haber un acuerdo entre las partes. Y preguntado sobre si el referéndum podría ser de autodeterminación, ha respondido que el acuerdo tiene que ser para unir más a los catalanes y no para fracturar la sociedad todavía más.

Sánchez ha puesto recurrentemente el ejemplo de Escocia. Y ha repetido que las autoridades nacionalistas escocesas reclaman ese referéndum de independencia, pero han rechazado actuar por cualquier vía unilateral.

"Si proponemos la votación de un acuerdo es para unir a los catalanes, no para fracturarlos", ha dicho.

Además de Cataluña, Sánchez ha insistido en que será una legislatura de diálogo territorial. Y ha anunciado que viajará a las distintas capitales del país para reunirse personalmente con todos los presidentes autonómicos, en lugar de recibirlos en La Moncloa.

Pin parental: un invento de Vox

Sánchez también ha respondido a la polémica del pin parental en Murcia. El Gobierno ha dado un mes de plazo al ejecutivo autonómico del PP para que retire esta medida, que permite teóricamente a los padres retirar a sus hijos de determinadas actividades escolares.

El jefe del Ejecutivo ha dicho que la polémica es un invento de Vox. Y que se está hablando de un problema que en realidad no existe.

"¿Cuántos año lleva gobernando el PP en Murcia? Más de 20 años. ¿Han escuchado hablar al PP en Murcia del veto paternal? Pues claro que no. ¿Por qué ocurre eso?", se ha preguntado.

"Lo preocupante es que la ultraderecha plantea conflictos, divisiones, rupturas, divisiones de consensos como es el educativo y arrastra a la derecha a posiciones radicales y extremistas", ha añadido.

Sueldo de funcionarios

Por otra parte, Sánchez ha confirmado que el Ejecutivo aprobará este martes el decreto que recoge la subida salarial pendiente del 2% para los empleados públicos. La subida se aplicará con carácter retroactivo al 1 de enero. Se trata de la segunda gran medida económica del nuevo Gobierno de coalición tras haber aprobado ya la subida del 0,9% de las pensiones.