Pedro Sánchez utilizó hoy el debate sobre el 'brexit' y sobre la crisis en Venezuela, previo a la sesión de control al Gobierno, para calentar ésta desde la tribuna de oradores y reprochar a Pablo Casado y a Albert Rivera que han reducido el debate parlamentario "a la mentira y el insulto" para desgastarle a él y al PSOE.

A Rivera, en concreto, le ha pedido "más ideas y menos testosterona", porque se ha mostrado con Ciudadanos como la peor derecha, las ideas más arcaicas, como la de los vientes de alquiler y otras. "Infórmese, estudie, sea humilde", le ha atacado el jefe del Ejecutivo por sus supuestos deslices en la oposición.

Según el presidente del Gobierno, el líder del PP tampoco habla en el Congreso de las cuestiones que interesan a la ciudadanía sino que viene a "soltar un mitin y a faltar al respeto a sus señorías". Por eso ha pedido a los ciudadanos que cuando voten el 28 de abril lo hagan para formar un Congreso más "real" que el actual:

La #España presente en el @Congreso_Es debe parecerse más a la España real, en la que no hay una única forma de sentirse español. Esa es la esencia de la democracia y de quienes defendemos una España en la que cabemos todos y todas. Unir a los españoles y nunca más enfrentarlos. pic.twitter.com/xzO3F8cqTr — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 27 de febrero de 2019

"Insultan el prestigio de esta cámara", ha llegado a señalar el jefe del Ejecutivo en su turno de réplica a los dos líderes de la oposición. "Los maltratadores, señor Casado, no son personas que se portan mal con las mujeres", se ha dirigido al presidente del PP. "Usted hace una oposición hiperbólica, extravagante, exagerada".

Y junto a los de Rivera, los populares "hacen ruido y utilizan medias verdades" para intentar soportar su estrategia de oposición a los socialistas.

"Ustedes en la oposición son los más desleales al Estado", ha dicho el presidente del Gobierno a sus adversarios electorales

"Ustedes van a repetir el mantra de que yo he claudicado, he vendido la soberanía de España. Ustedes en el Gobierno exigen lealtad al PSOE, pero en la oposición son los más desleales". "Si pido algo a los españoles es que den la espalda a la España de la mentira, la crispación y el insulto", recalcó.

Antes de su intervención, el presidente del Gobierno había recibido duras críticas de Casado, que le acusa de haber pactado "con los que quieren romper España", en alusión a los independentistas, o de Rivera, que insiste en que el líder socialista -al que ha vetado para pactar después de las elecciones generales- está dispuesto a indultar a los procesados por el 1-O para seguir en La Moncloa.

Tanto Casado como Rivera creen que Sánchez peca de falta de compromiso con el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y lo han achacado a que "sus socios comunistas no le dejan atacar a (Nicolás) Maduro", en palabras de Casado. "Los que le mantienen en el poder llevan una camiseta que pone Yo con Maduro", le ha espetado Rivera, en alusión a una prenda que llevó en la Cámara el diputado de Podemos Diego Cañamero.

Podemos también se ha distanciado del PSOE y del Gobierno por la "irresponsabilidad" de reconocer a un no electo como Juan Guaidó presidente de Venezuela

Sin embargo, cuando le ha llegado el turno a Podemos, su portavoz de Exteriores, Pablo Bustinduy, cabeza de lista a las elecciones europeas del 26 de mayo, también ha cargado duramente contra Sánchez, tachándole de "irresponsable" por reconocer "a un presidente no electo en un país al borde de la guerra civil y bajo amenaza militar explícita de Estados Unidos".Bustinduy, que ha preguntado a Ciudadanos y PP si apoyarían un golpe militar en Venezuela, ha avisado a Sánchez de que no se trata de decidir si Maduro es o no de izquierdas, sino de respetar el Derecho Internacional y no politizar la ayuda humanitaria. Sin un acuerdo entre ambas partes, ha dicho, no habrá elecciones democráticas.Sánchez solo ha encontrado cierta comprensión en los portavoces del PNV, Aitor Esteban, y el PDeCAT, Carles Campuzano. Esteban ha coincidido explícitamente con Sánchez en que "una invasión no es aceptable" pero tampoco lo es "el inmovilismo del presidente Maduro" ni que su Gobierno esté armando a grupos paramilitares. A su juicio, la oposición venezolana "no acertaría si va de la mano solo de Estados Unidos" y "la única solución es política".

