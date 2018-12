Sánchez cree que el modelo esloveno solo muestra la "desesperación" independentista

Pedro Sánchez anunció hoy que el Consejo de Ministros que se va a celebrar el 21 de diciembre en Barcelona aprobará la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) a 900 euros, un 22%, para que entre en vigor el 1 de enero. Ese consejo se va a celebrar "pese a las amenazas de los radicales", ha explicado, porque el Ejecutivo quiere dar a entender que lo es de todos los españoles, vivan donde vivan, y respetuoso con la diversidad territorial.

Y si la Generalitat no garantiza la seguridad, haciendo dejación de funciones por uno usar los Mossos de Esquadra contra los autodenominados Comités de defensa de la república (CDR), será el Gobierno el que envíe a Cataluña "un número suficiente" de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que vuelva la legalidad.

El presidente del Gobierno ha hecho este anuncio durante su comparecencia en el Congreso para explicar la reciente Cumbre europea de jefes de Estado y de Gobierno sobre el Brexit y el sobre el desafío secesionista en Cataluña. Ambos fenómenos, ha dicho, corren por "vías paralelas". "Se obliga a una población a enfrentarse, se construye una ensoñación", ha recalcado, "y quienes lo hacen huyen de sus responsabilidades".

Sánchez rechaza el modelo "violento" que propone Torra y le recomienda que intente un acuerdo entre catalanes porque no hay mayoría independentista

El Gobierno "apuesta por la convivencia y no por ponerla en riesgo" como hace Quim Torra apelando al modelo "violento" de independencia en los Balcanes en los años 90. Lo que tiene que hacer el presidente de la Generalitat, ha dicho, es intentar llegar a un acuerdo "entre catalanes" porque no hay una mayoría independentista y se está quebrando la convivencia de esa sociedad.

Sobre el 155 en Cataluña

Y en alusión a la aplicación de otro 155 en Cataluña de forma inmediata, Sánchez ha dicho no porque no hacen falta "gesticulaciones". Como miembro de Gabinete del Alto Representante de Naciones Unidas en Bosnia para la reconstrucción, que fue en 1999, ha asegurado que conoce la independencia de Kosovo de primera mano, "no toca de oídas".

“Reivindicar la vía de Kosovo o la vía eslovena denota un desconocimiento de la historia, la manipulación y la desesperación de quien ya no tiene ningún argumento más que la mentira para sostener sus posiciones políticas”. @sanchezcastejon#SánchezCongresopic.twitter.com/4SZDjWcXet — La Moncloa (@desdelamoncloa) 12 de diciembre de 2018

Todo lo que se sitúe fuera de la Constitución y del Estatuto tendrá "una respuesta firme y serena, proporcional y contundente del Estado social y democrático de derecho". A su juicio, no sirven ni la relectura centralista de la Constitución que quieren hacer el PP, Ciudadanos y Vox, a los que ha advertido que España "ha pasado página" del "tiempo pasado" al que quieren volver en materia de igualdad hombre/mujer.