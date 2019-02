Sánchez llama a las empresas a forjar una alianza contra la "lacra" de la pobreza infantil

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho un llamamiento a las empresas para que se sumen a forjar una alianza a nivel país y luchar contra la pobreza infantil. "La pobreza infantil existe en España, no puede ser negada e ignorada. A prueba de fake news, las cifras son reales y nos llaman a actuar con decisión", ha resaltado este jueves en la inauguración de la Cumbre Empresarial contra la pobreza infantil que se celebra en Fundación Telefónica.

Sánchez, que ha asistido al acto acompañado de su mujer, Begoña Gómez, ha defendido que "una de las primeras decisiones que tomé al acceder al cargo" fue la de crear un órgano específico para abordar este reto. Se trata del Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil, dependiente de Presidencia: "Es una prioridad absoluta para el Gobierno".

El presidente ha criticado el rechazo del Congreso a sus presupuestos porque, según explica, estos incluían 600 millones de euros para luchar contra esta "lacra" contando con las partidas dedicadas desde todos los departamentos ministeriales. "No fue posible el acuerdo entonces, pero habrá de serlo algún día", ha asegurado.

Sánchez ha llamado "a no ceder y no bajar la guardia ante quienes dicen no sentirse concernidos"

Tras apelar a una alianza de país entre lo público y lo privado, Sánchez ha llamado "a no ceder y no bajar la guardia ante quienes dicen no sentirse concernidos". "La pobreza infantil es intolerable en la España del siglo XXI", ha apuntado.

Pérdida de talento

Según el dirigente socialista, "estamos perdiendo talento a borbotones" por culpa de la inacción ante la pobreza infantil. "El talento aguarda en rincones absolutamente insospechados", ha advertido a las empresas presentes. Ello, porque una de las caras de la pobreza infantil son las altas tasas de abandono escolar prematuro.

"Esta ecuación invalida la movilidad social y la idea de que uno puede llegar donde sus esfuerzos le lleven. Si no no luchamos contra la pobreza y el fracaso escolar, estaremos convirtiendo los privilegios en una marca genética", ha alertado.

Al acto han acudido el Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil, Paul Marí-Klose; la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo; Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez y de quien se ha destacado que es "experta en el Tercer Sector" y la socialista Trinidad Jiménez. El presidente de Telefónica, Emilio Gayo, ha asegurado que "ningún país se puede permitir no trabajar en esta línea, en la de la lucha contra la pobreza infantil".