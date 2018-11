Sánchez amaga con no ir el domingo a Bruselas si no hay acuerdo sobre Gibraltar

La ministra portavoz, Isabel Celáa, ha dejado la puerta abierta a que el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, no acuda a este domingo a Bruselas -todavía no está claro haya cumbre de jefes de Estado y de Gobierno- si el acuerdo del brexit con Gran Breteña no refleja "claramente" el "visto bueno" de España en el futuro a cualquier asunto que afecte a Gibraltar.

"Yo no especulo; pero hay muchos países que han dicho que no irán si no está todo acordado", ha señalado Celáa en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, minutos antes de conocerse las declaraciones de la primera ministra británica, Theresa May, señalando que no piensa cambiar ni una coma del texto acordado con Bruselas pese a lo dicho esta madrugada por el mandatario español desde La Habana.

Tras mi conversación con Theresa May, nuestras posiciones permanecen lejanas. Mi Gobierno siempre defenderá los intereses de España. Si no hay cambios, vetaremos el Brexit. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 22 de noviembre de 2018

"A esta hora, las 14.00", la posición del Ejecutivo español sigue en esa actitud expresada por Sánchez: que el Tratado de salida entre la UE y el Reino Unido tiene que incluir mecanismos para que el contencioso entre los dos países sobre la soberanía del Peñón se vea reflejado de cara al futuro. No ha querido la ministra señalar si esa declaración adjunta con la que se está especulando en las negociaciones de última hora en la capital comunitaria bastará o no.

Para España es "irrenunciable" y el Gobierno sigue confiando, a pesar de las palabras de May, en que pueda llegar a un acuerdo en el Consejo Europeo del próximo domingo. "No hay otra alternativa para el Gobierno", ha insistido.

La portavoz carga contra el PP y Ciudadanos, que son los que "están abonando la crispación" más que ERC o el resto de los socios parlamentarios del Gobierno

Por otro lado, la portavoz ha señalado que son PP y Ciudadanos, no ERC ni el resto de sus socios parlamentarios, los que "están abonando la crispación" en el Congreso de los Diputados, por ejemplo con palabras "inmerecidas por este Gobierno", como las que ha pronunciado este viernes el presidente de los populares, Pablo Casado, señalando que les escupen porque no son fiables ni para el independentismo.

Celáa ha hablado de "espectáculo bochornoso" el protagonizado por Gabriel Rufián en su duelo parlamentario con el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, por el cual el de ERC fue expulsado, pero cree que eso no debe afectar a las relaciones de los dos socios de gobierno porque cuando Casado tildó a Sánchez de "golpista" éste rompió relaciones con él, no con el PP en su conjunto.