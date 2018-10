Sánchez se desmarca de la visita de Iglesias a Junqueras en la cárcel para calmar al PSOE

"Agradezco a Pablo Iglesias el apoyo a esta propuesta (presupuestos), pero tambiénrecuerdo que la negociación en nombre del Gobierno la hace el Gobierno", aclaró este jueves Pedro Sánchez en Bruselas para zanjar la polémica abierta con la visita que este viernes va a hacer el secretario general de Podemos al líder de ERC, Oriol Llunqueras, en la cárcel de Lledoners.

Tanto en el Gobierno como en la formación morada se piensa que la cita se ha "magnificado" por parte del PP y de Ciudadanos, pero si el presidente del Gobierno se ha visto obligado a cortar las especulaciones es por un más que evidente malestar en el PSOE; en particular, pero no solo, en la federación andaluza, que se juega su futuro en las elecciones del 2 de diciembre próximo y no quiere que Iglesias sea el "vicepresidente en la sombra" del que el miércoles hablaba la presidenta de la Junta, Susana Díaz.

La cuestión, dicen cargos socialistas de distintos territorios, no es que Iglesias vaya a ver a Junqueras a la cárcel para hablar de los Presupuestos sino que al jefe del Ejecutivo le parezca "normal", según dice el dirigente de Podemos que le dijo en La Moncloa; "que no viera el peligro que se le avecinaba y no solo pactar con Podemos y con los independentistas que quieren destruir el Estado, sino hacerlo en la cárcel y bajo amenaza de que no aprobarán los presupuestos si no hay medidas de gracia a los encarcelados".

Los críticos con Sánchez en el PSOE 'sacan pecho': "Esto era lo que quisimos evitar cuando le obligamos a no pactar con independentistas"

Preocupación entre los barones

Un veterano susanista en la pugna que mantuvo la política andaluza con Sánchez hace dos años con las primarias, refleja así el estado de preocupación en ese sector por la deriva en la que ven al PSOE entre, por un lado, su "rival" Podemos, y por otro, el secesionismo catalán: "Esto era lo que quisimos evitar cuando en 2015 le obligamos a no pactar con independentistas".

Se refiere esta fuente a la resolución del Comité Federal de 29 de diciembre de ese año, una semana después de las elecciones generales del 20-D que había vuelto a ganar Mariano Rajoy, pero sin mayoría, con la cual Susana Díaz y el resto de los barones forzaron a Sánchez a no iniciar siquiera contactos con Podemos porque defendía un referéndum de autodeterminación en Cataluña.

El documento, de tres páginas, señalaba: "La autodeterminación, el separatismo y las consultas que buscan el enfrentamiento solo traerán mayor fractura a una sociedad ya de por sí divida. Son innegociables para el Partido Socialista y la renuncia a esos planteamientos es una condición indispensable para que el PSOE inicie un diálogo con el resto de formaciones políticas".

Los barones socialistas y muchos diputados y cuadros medios socialistas creen que La Moncloa debe evitar una imagen "subordinada" a Pablo Iglesias y a ERC y el PDCat

Tres años después, los barones están replegados en sus respectivos territorios y han llegado a una especie de pax romana con el secretario general victorioso en las primarias, pero aquello que ocurrió hace tres años eso no les impide lamentar que "lo que estamos viviendo ahora es, justamente, eso que intentamos impedir". "Cuando le decíamos que no podía gobernar con 84 diputados era por esto".

Se felicitan de que el PSOE haya vuelto al Gobierno y apoyan los esfuerzos de Sánchez por revertir los recortes del PP en el proyecto de presupuestos que ha pactado con Podemos, pero en las federaciones y entre los diputados del Grupo Socialista son muchos quienes creen el Gobierno está obligado a evitar una imagen "subordinada" de Iglesias y, sobre todo, de ERC y el PDeCat sino quiere dilapidar entre los votantes socialistas de fuera de Cataluña esa imagen social.