Pedro Sánchez se ha referido este martes por vez primera a las condiciones de la moción de censura que ha presentado contra Mariano Rajoy. Ofrece a Ciudadanos, Podemos y el resto de los grupos de oposición "consensuar entre todos" los términos de la censura y del Gobierno que dé "estabilidad" a España durante un tiempo, y cuando él ya esté en La Moncloa, consensuar la fecha de elecciones generales. Porque se necesita "un consenso en torno a la convocatoria de elecciones".

Sánchez, que ha sido recibido con un sonoro y prolongado aplauso por los diputados, senadores y eurodiputados en el Congreso, ha insistido en que "no hay ningún cálculo político ni electoral que justifique la permanencia de Rajoy como presidente".A quienes están defendiendo el "no" a esa moción, el candidato socialista les ha preguntado en qué posición creen que queda la democracia si el próximo sábado, después de la votación, Rajoy sigue siendo presidente del Gobierno. "No hay posiciones intermedias", aseguró, sino "un sí o un no".

Lo que se va a hacer este jueves y viernes en la Cámara Baja es "decirle a Mariano Rajoy que su tiempo acabó porque ha puesto en cuestión la cohesión social y territorial de España". Estamos, recalcó, ante una moción de censura que no es ni más ni menos que "una salida, una respuesta constitucional a una emergencia institucional" como es que la Presidencia del Gobierno esté implicada en el caso Gürtel.