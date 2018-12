Sánchez cobrará 2025 euros más que Rajoy al año

La subida del salario del 2,25% que el Gobierno ha aprobado para todos los cargos públicos de cara al año 2019 también afectará al presidente del Gobierno. Pedro Sánchez se beneficiará de esta medida, que tendrá un coste total de 3.129 millones para las arcas públicas, y verá incrementado su sueldo hasta los 82.978 euros anuales, 2.025 euros más que su predecesor en el cargo, Mariano Rajoy, que ganaba 80.953 euros.

El decreto, aprobado el pasado 21 de diciembre durante el Consejo de Ministros celebrado en Barcelona, va a permitir que la subida se haga afectiva aunque los Presupuestos pactados entre el PSOE y Unidos Podemos no reciban los apoyos suficientes y finalmente no sean aprobados.

Altos cargos

Asimismo, esta medida afectará también a los altos cargos del Estado. La viceperesidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ingresará un total de 77.991 euros anuales. Los ministros del Gobierno cobrarán 70.368 euros. Por su parte, la presidenta del Consejo de Estado, María Teresa Fernández de la Vega, ingresará anualmente 82.579 euros.

Acuerdo de Rajoy

Según recoge el Programa Presupuestario y de Estabilidad Financiera del Gobierno para el periodo 2018-2021, el anterior Gobierno liderado por Mariano Rajoy había llegado a un preacuerdo con los sindicatos para aprobar una subida salarial de los funcionarios de "un nivel mínimo del 2,5%" y "un nivel máximo del 2,75%" en 2019, lo que estimaban que tendría un coste total de entre 3.477 y 3.653 millones de euros.

Pero finalmente la subida ha sido menor, del 2,25%, y el gasto se reducirá en consecuencia hasta los 3.129 millones de euros.

Sánchez ha precisado, no obstante, que a esa subida fija se podrá sumar una parte variable del 0,25% que estaría ligada a la evolución del PIB y otro 0,25% procedente de fondos adicionales, con lo que el alza finalmente podría alcanzar el 2,75% pero sólo si el PIB crece por encima del 2,5%, una condición que no parece nada probable (el propio Ejecutivo estima que el PIB no superará el 2,3% en 2019 y otras instituciones se mantienen aún menos optimistas).