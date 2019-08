Pedro Sánchez baraja una coalición con Podemos tras gobernar dos años en solitario

Pedro Sánchez no tira la toalla, a pesar de que los puentes con Unidas Podemos están hoy aparentemente rotos. En la ronda con partidos a finales de agosto -incluidos los independentistas de ERC y Junts per Cat- para exponerles su "programa abierto", el presidente en funciones baraja una última oferta a Pablo Iglesias que pueda desbloquear la investidura: los dos primeros años sus 42 diputados se limitarían adar al PSOE apoyo parlamentario, el llamado gobierno a la portuguesa, y si la cosa cuaja, a mitad de legislatura estaría dispuesto a admitir ministros morados en el gabinete.

Porque, aunque ahora acepte lo que hace solo unos días rechazaba, esto es, el apoyo del independentismo catalán para seguir en La Moncloa, fuentes socialistas admiten a Vozpópuli que con los 17 diputados de ERC y los 7 de Junts per Cat no bastan ni para la investidura ni para gobernar cuatro años con sus cuatro presupuestos incluidos.

Y, además, es inminente la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo contra los políticos implicados en el referéndum ilegal del 1-O, con lo que "no podemos fiar la gobernabilidad" al independentismo, reconocen las fuentes consultadas.

Iglesias y los suyos siguen siendo, por tanto, con apoyo parlamentario o con coalición, socios indispensables si el PSOE se quiere repetir elecciones el 10 de noviembre. Así que esta nueva finta presidencial, intentando sumar a Gabriel Rufián y a los parlamentarios de Carles Puigdemont en el Congreso a la mayoría de gobierno, se antoja la enésima envolvente para que Podemos cambie su abstención en la fracasada investidura de julio por un sí en septiembre.

El clima entre los dos partidos de izquierda, que ya venía muy deteriorado desde un debate en el que Rufián ejerció a gusto el papel de mediador, ha empeorado exponencialmente esta semana con las alusiones del presidente el martes a la "desconfianza" personal mutua que hay y con la dura carga de la vicepresidenta, Carmen Calvo, contra los "exabruptos" que vierte Pablo Echenique en Twitter, dice. Éste no tardó en responderla:

Parece que a Carmen Calvo no le gustan mis tuits.A mí lo que no me gusta es que Sánchez dijese que, si Pablo Iglesias daba un paso a un lado, el gobierno de coalición estaba ya hecho y que eso fuese una mentira y una excusa más.Seguimos esperando una negociación seria. pic.twitter.com/lVbp4FTbm0