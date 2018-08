Sánchez usa la argucia de los Presupuestos para dilatar su estancia en La Moncloa

La voluntad del Gobierno socialista es agotar la legislatura. Pero el camino a recorrer está plagado de obstáculos que no será fácil sortear. Pedro Sánchez ha pactado con Pablo Iglesias modificar la Ley de Estabilidad para evitar el anunciado veto del PP en el Senado a la senda de déficit; el paso previo para aprobar los Presupuestos Generales del estado (PGE) de 2019.

Según avanzó la Cadena Ser y confirmó este diario por fuentes del Gobierno, "la intención" del Grupo Socialista es registrar este viernes en el Congreso una proposición de Ley para impulsar el cambio legislativo que allana el terreno y facilita el propósito de mantenerse en La Moncloa hasta 2020. Sin embargo, dicha modificación implicará necesariamente una dilación de los plazos que retrasará la aprobación de las primeras cuentas públicas socialistas. El Consejo de Ministros retiró del orden del día de este viernes la aprobación de la senda de estabilidad, a la espera de acometer la reforma.

En Moncloa han optado por la patada hacia adelante con tal de no darse de bruces con la Cámara Alta. En caso de no reformar la Ley, la senda de déficit pactada con Bruselas para 2019-2021 habría muerto gracias a una norma elaborada en 2012 por el Gobierno de Mariano Rajoy y que otorga al Senado un papel que no tiene en ningún otro caso. El bloqueo habría sido inminente, pues Unidos Podemos no contempla elaborar unos Presupuestos en base al objetivo de déficit aprobado por el PP.

El nuevo escenario tampoco es nada halagüeño para los expertos. El politólogo Pablo Simón cree directamente que "el PSOE ha ofrecido a Podemos algo que no va a poder satisfacer". Una visión que comparte el consultor Fran Jerez: "Es altamente improbable que se pueda llevar a cabo", asegura respecto a la reforma de la Ley de Estabilidad.

Y lo dicen porque no confían en que PP y Ciudadanos, que cuentan con mayoría en la Mesa del Congreso, vayan a permitir que la Ley prospere de forma rápida. Si el órgano de gobierno de la Cámara Baja opta por dilatar los plazos con la ampliación del plazo de enmiendas, la aprobación de las cuentas públicas podría dilatarse durante meses. Aunque la Constitución marca el 30 de septiembre como fecha máxima para presentar los PGE, el Gobierno de Rajoy estuvo sin aprobarlos hasta el mes de junio del año siguiente.

Aunque mientras tanto, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, podrá seguir escenificando la negociación del apoyo de Unidos Podemos la senda de estabilidad e incluso a las futuras cuentas públicas. Todo envuelto, eso sí, por la competición los de Pablo Casado y los de Albert Rivera por el liderazgo del centro-derecha. Los primerosya se plantean recurrir la modificación de la Ley de Estabilidad al Tribunal Constitucional, mientras que los segundos insisten en que Sánchez debe convocar a las urnas cuanto antes.

El 'frente' catalán

En cualquier caso, la dilación de los plazos que conlleva el pacto de Sánchez e Iglesias hará coincidir -o permitirá salvar- el contexto de gran polarización política y social que se avecina en Cataluña de la mano de la Diada; del primer aniversario del referéndum ilegal del 1 de octubre; y del juicio del procés, previsto para finales de año.

Sánchez necesita los 17 votos de los partidos independentistas catalanes en el Congreso tanto para acometer el cambio de la Ley de Estabilidad como para aprobar la senda de estabilidad y los PGE. ERC y el PDeCAT apoyan el cambio de la norma, pero aún no han definido su posición sobre el techo de gasto. El 27 de julio se abstuvieron y no hay que descartar que acudan a la mesa de negociación con exigencias que Sánchez no pueda satisfacer. De momento esperan la llamada del Gobierno para explorar el sentido de su voto que dependerá, en último término, de las instrucciones que emanen del Govern de la Generalitat.

En caso de que no consiga aprobar las cuentas públicas, pasarán los meses y Sánchez se encontrará con "una incapacidad para hacer cambios legislativos reales, sobre todo si tienen carga económica", resalta Jerez. Podrá hacer gestos en política social, pero pronto "llegará un momento en que se perciba que no tiene capacidad para gobernar". La idea del adelanto electoral volverá a coger fuerza ante el bloqueo de los adversarios políticos. La cuestión es saber cuándo es el mejor momento para apretar el botón, a la vista de las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2019.

En cambio, si el cambio en la Ley de Estabilidad Presupuestaria se consuma y Sánchez consigue reunir con la ayuda de Iglesias los apoyos suficientes para elaborar unas nuevas cuentas públicas, podrá alargar su estancia en La Moncloa hasta agotar toda la legislatura.