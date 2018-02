Sánchez anuncia un recurso al TC contra los vetos presupuestarios del Gobierno

Pedro Sánchez ha anunciado este martes en una intervención ante el Grupo Socialista la presentación, este jueves, ante el Tribunal Constitucional (TC) de un recurso de amparo contra los continuos vetos del Gobierno a proposiciones de ley que supongan aumento de partidas presupuestarias en vigor.

El Ejecutivo de Mariano Rajoy se ha convertido en el que ha vetado más iniciativas legislativas en la historia de la democracia española. Un récord que ha conseguido tras frenar 43 proposiciones de ley de PSOE, Podemos y otros grupos parlamentarios y asambleas autonómicas en un año de legislatura. Según datos del Portal de Transparencia del Congreso del octubre pasado, el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero paralizó 27 iniciativas mientras que el anterior, de José María Aznar, nunca vetó leyes de la oposición. El equipo de Felipe González bloqueó 22 y los gobiernos de UCD, 23.

El problema de Rajoy es que está en minoría, aunque la anterior legislatura fallida, no empleó este sistema ni tampoco lo hizo en la de 2011-2015, cuando tenía mayoría absoluta y batió el récord de legislar por decreto (medidas de carácter urgente y, la mayoría de ellas, contra la crisis) con la aprobación de 73 decretos-ley sobre un total de 143 proyecto de ley.

Por otro lado, Sánchez ha explicado a los diputados y senadores del PSOE que no respaldarán a ningún candidato que proponga el Gobierno que no sea "mujer y experta en política monetaria" para ocupar la Vicepresidencia del Banco Central Europeo (BCE). Si es una "persona cualificada, mujer y experta en política monetaria", el Grupo Socialista la apoyará, pero no al ministro de Economía, Luis de Guindos. "Ni en Madrid ni en Bruselas", ha advertido a los eurodiputados presentes.

El líder socialista avisa a Podemos y Ciudadanos que reformar la ley electoral implicará también cambios "en el pacto constitucional" porque la circunscripción es la provincia

Además, el líder socialista ha comentado que van a pedir que comparezcan ante la Comisión de Evaluación del Estado autonómico los 17 presidentes de comunidad para que expliquen cuál es su visión de la reforma territorial.

En este sentido, ha recordado el compromiso para que en el mes de septiembre se inicie la comisión que abordaría una reforma de la Carta Magna. De hecho, ha destacado que "el Gobierno considera que defender la Constitución sólo es defender la soberanía nacional, y circunscribe la Constitución al 155, pero la Constitución es mucho más".En este contexto, también ha alertado a Ciudadanos y Podemos, que abogan por reformar la ley electoral, de que eso supondrá cambios en el "pacto constitucional". Sánchez ha comentado que los socialistas apuesta por la reforma de la ley electoral en el marco de la subcomisión en el Congreso, en la que han planteado los cambios en el voto rogado y la garantía de voto para personas con discapacidad, entre otras medidas. Cualquier cambio en la circunscripción, que es la provincia, implicaría modificar la Carta magna de 1978.