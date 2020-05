Sánchez amenaza con retirar las ayudas si no se prorroga el estado de alarma

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido este sábado que si la oposición se niega a respaldar una nueva prórroga del estado de alarma en el Congreso las ayudas para empresas y trabajadores, como los ERTE, podrían decaer.

Sánchez ha lanzado este aviso en una rueda de prensa en la que ha anunciado también un fondo de 16.000 millones de euros para la "reconstrucción social y económica" de las comunidades autónomas tras el coronavirus y en la que, además, ha informado que el uso de mascarillas en el transporte público será obligatorio desde este próximo lunes, 4 de mayo, cuando empieza la fase 0 del plan de desescalada del Ejecutivo.

Una comparecencia donde el presidente del Gobierno ha justificado que seguirá pidiendo prórrogas del estado de alarma cada quince días "para rendir cuentas" ante el Congreso y la oposición.

El jefe del Ejecutivo ha defendido que el estado de alarma "es un instrumento eficaz" y que si la oposición se niega a aprobarlo podrían decaer las ayudas públicas para empresas y trabajadores que, como en el caso de los ERTE, han sido aplicadas para atajar la pandemia.

A pesar de que hay catedráticos de Derecho Constitucional que afirman lo contrario, Sánchez ha insistido en que las ayudas y las restricciones para el confinamiento no se podrían aplicar sin el estado de alarma

"El estado de alarma es un instrumento eficaz, el único que tenemos para hacer frente a la covid-19. Es una necesidad, no un capricho", ha afirmado antes de añadir: "No hay plan B, el único plan es el estado de alarma".

A pesar de que hay juristas y catedráticos de Derecho Constitucional que afirman lo contrario, el presidente ha insistido en que las ayudas y las restricciones para el confinamiento de la población no se podrían aplicar sin el estado de alarma en vigor.

Pedro Sánchez ha incidido en el riesgo que supondría no prorrogar el estado de alarma, y no sólo para la salud sino también para la economía, y ha puesto de ejemplo que en el próximo Consejo de Ministros se aprobarán otros 20.000 millones de liquidez para pymes y autónomos que quedarían suspendidos si dicha alarma no se prolonga

"¿Cómo no va a estar justificado?"

"Lo que pido es que todos arrimemos el hombro", señala Sánchez en referencia a otras fuerzas políticas y a los diferentes presidentes autonómicos. "¿Cómo no va a estar justificado el estado de alarma en un momento en el que hay más incertidumbres que certezas?", apunta.

Sobre el plan de desescalada, Pedro Sánchez ha indicado que el Gobierno mantendrá un "diálogo bilateral" con las comunidades autónomas para decidir qué territorios pueden pasar de fase.

Respecto a las mascarillas, el jefe del Ejecutivo ha explicado para cumplir con su uso obligatorio se facilitarán otros siete millones de mascarillas a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) el lunes, y otro millón y medio a Cáritas y Cruz Roja.

Con respecto al fondo de 16.000 millones para las comunidades autónomas, Sánchez ha detallado que se destinarán 10.000 millones de euros para gasto sanitario, 1.000 millones estarán dirigidos a gasto social y otros 5.000 millones serán para paliar la caída de la actividad económica.

Diálogo con la oposición

El presidente del Gobierno ha asegurado que el pasado lunes llamó a representantes de todas las fuerzas políticas para pedirles prorrogar el estado de alarma el próximo miércoles en el Congreso. Sin embargo, fuentes de PP y de Cs niegan su llamada esta semana.

"Sánchez lleva sin contactar con el líder de la oposición 13 días (desde el lunes 20 de abril) y ese día llevaba 17 días sin contactar (desde el sábado 4 de abril)", afirman fuentes populares.

Sitúa a España como quinto país en test realizados

Ante las preguntas de los periodistas y las críticas de la oposición por la ausencia de test masivos, y apenas unos seis días después de que Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) relegase a España del octavo al décimo séptimo puesto del mundo en pruebas PCR para la detección del coronavirus, Sánchez ha situado hoy a nuestro país como "el quinto país del mundo" con más test realizados.

"Somos el quinto país del mundo en número de test realizados hasta el 30 de abril", ha asegurado Pedro Sánchez en la rueda de prensa ofrecida este sábado en la que ha insistido en que el dato "es correcto".

Según ha especificado, se han realizado 1.351.130 test PCR y 581.325 de anticuerpos, ha incidido el presidente del Gobierno, que ha cifrado en 290.000 PCR y 271.000 de anticuerpos los test realizados en esta última semana.