Sánchez asegura que responderá "con serena firmeza" si cree que el Govern pone en peligro el autogobierno

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este domingo que "si el independentismo vuelve a quebrar el Estatut y a poner en cuestión y en riesgo el autogobierno, el Gobierno de España actuará con serena firmeza para garantizar el autogobierno".

Lo ha dicho en la Fiesta de la Rosa que el PSC celebra en Gavà (Barcelona) y en el que han participado la presidenta del Congreso, Meritxell Batet; el presidente del Senado, Manuel Cruz; el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, y la alcaldesa de Gavà, Raquel Sánchez, ante unas 25.000 personas según la organización.

El líder del PSOE ha advertido al independentismo de que "dejen de engañar, que su proyecto político ha fracasado y que han traído dolor a los suyos y al resto de Cataluña, y que la independencia no es el problema, sino que el problema es la convivencia".

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, ha insistido este domingo en negarse a condenar los planes violentos de los CDR detenidos el pasado lunes. "No podemos condenar aquello que no existe, porque no somos violentos", ha señalado el dirigente catalán durante un acto frente a la prisión de Lledoners, en Barcelona.

Casado exige a Sánchez respeto a la sentencia del 'procés'

Por su parte, el presidente del PP, Pablo Casado, ha mostrado "la mano tendida" a Pedro Sánchez para aplicar la Ley en Cataluña y le ha preguntado si el PSOE va a respetar la sentencia que dicte el Tribunal Supremo por el juicio del 'procès' y "si va a velar por la seguridad de los catalanes en las calles".

En el mitin ofrecido con motivo del Día del Afiliado del PP Aragón, Casado ha asegurado que el PP "siempre va a estar al lado de los partidos de Estado" si Sánchez "decide hacer cumplir la Ley y preservar la seguridad, la prosperidad y la convivencia en Cataluña".

Sin embargo, ha advertido de que "no se puede coger una mano al PP y la otra dársela a JxC en la Diputación de Barcelona y ERC en Badalona", emplazando a Sánchez a que se aclare si está con la democracia y la Constitución, añadiendo que "no puede seguir dando la mano en las instituciones a los partidos que alientan, jalean o justifican a los violentos".