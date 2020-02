Sánchez y Torra aceleran la mesa de negociación para distanciarla de las elecciones

Muchos gestos, pompa y escaso contenido. La reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de la Generalitat, Quim Torra, ha servido finalmente para poner en marcha la mesa de negociación que aspira a resolver el "conflicto" político en Cataluña.

Sánchez y el propio Torra se han comprometido a encabezar el primer encuentro este mismo mes de febrero. Un acelerón que responde más bien a los intereses electorales de cada partido y a la propia batalla dentro del separatismo entre Junts per Cataluña (JxCat) y ERC. Nadie quiere romper la baraja del diálogo, pero tampoco renunciar a nada. Y menos cuando todavía se desconocen la fecha de los comicios.

El jefe del Ejecutivo ha entrado al Palacio de la Generalitat con honores de jefe de Estado. La pompa que ha rodeado el saludo entre ambos mandatarios ha despertado el gesto serio de Sánchez, visiblemente incómodo con la situación.

Moncloa se adelanta a Torra

El Gobierno, a diferencia de encuentros como el de hace un año en Pedralbes, se ha adelantado a Torra filtrando un documento con 44 propuestas para el "reencuentro". Muchas de ellas eran generalidades, y medidas que no entran en el fondo del problema. En ese sentido, Sánchez ha mantenido su compromiso con la mesa de negociación, en la que supuestamente se hablará de todo. También de la autodeterminación.

"Todos sabemos que es necesario el diálogo. Que el diálogo debe partir del reconocimiento del otro. De la atención también a sus razones. Que no hay otra forma de resolver este contencioso. Que no hay otra vía que a través de un diálogo que se desarrolle dentro de la Ley", ha dicho Sánchez. "La Ley por sí sola tampoco basta. La Ley es la condición, pero el diálogo es el camino.”

Sánchez ha admitido que las posturas del Estado y de la Generalitat en cuanto a la celebración de un referéndum de independencia en Cataluña o a la amnistía de los condenados por el 1-O están "muy alejadas". Pero como era de esperar, el jefe del Ejecutivo ha asegurado que está dispuesto a hablar de todo.

"No tenemos miedo a hablar de nada", ha dicho. "Las posiciones que he mantenido en público y en privado en relación con la autodeterminación de Cataluña, que es lo que defiende el independentismo, siempre van a encontrar la posición política que he manifestado en público y en privado, yo soy un firme defensor del autogobierno de Cataluña, porque creo que es integrador", ha añadido.

Torra: autodeterminación y amnistía

Poco después, Torra ha comparecido para reivindicar el derecho de autodeterminación de Cataluña y la amnistía de los líderes del proceso separatista. Tal y como sospechaba el Gobierno, el presidente de la Generalitat no se ha movido un ápice en la defensa de los intereses de Carles Puigdemont.

Torra ha insistido en esta falta de propuestas del Gobierno central sobre las cuestiones que únicamente interesan al independentismo. Y, a la vez, ha rechazado el documento de 44 puntos que le ha presentado Sánchez por considerar que, por un lado, no se centra en el "conflicto político", y que, por otro, ya existen organismos en los que pueden tratarse esas propuestas.

Torra también ha pedido "no generar expectativas falsas en la ciudadanía". "Si hemos de negociar", ha añadido, "es para ir a la raíz del conflicto y encontrar soluciones".