Sánchez responde a Torra: "Autogobierno y convivencia, no independencia"

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha dicho hoy al presidente de la Generalitat, Quim Torra, que la respuesta a su ultimátum de dejar caer al Gobierno si no presenta una propuesta de referéndum en un mes "es clara": "No hay que esperar a noviembre. Autogobierno y convivencia. No independencia".

"No aceptamos ultimátums. Entre la quiebra de la legalidad y el 155 perpetuo, el Gobierno mantiene la determinación de continuar con el diálogo y la ley", ha dicho Sánchez en Twitter.

El mensaje de Sánchez enlaza a un vídeo de la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, que se ha pronunciado en esos mismos términos tras la amenaza lanzada por Torra desde la tribuna del Parlament en el debate de política general.