No sólo Sánchez: más de 30 diputados tienen su tesis doctoral 'restringida' en Teseo

De los 350 diputados que ocupan un escaño en el Congreso un total de 41 son doctores. Así se desprende de sus fichas en la web de la Cámara Baja, donde solo cuatro de ellos dan acceso a su tesis doctoral de forma íntegra a través de la plataforma Teseo, la base de datos dependiente del Ministerio de Educación que recoge este tipo de investigaciones. Son la socialista María Luz Martínez Seijo;Lucía Martín, de Unidos Podemos y los populares Elena María Bastidas Bono y Teodoro García Egea.

El resto solo tiene colgada la ficha con las características principales de la tesis -como fue el caso de Sánchez hasta verse abocado a divulgarla públicamente-, o ni siquiera la tiene digitalizada en el famoso portal. Pese a no ser documentos accesibles a través de esta vía, algunos si se pueden consultar en los portales de las universidades donde fueron defendidas.

De los más de 40 diputados que aseguran haber defendido sus tesis doctorales, solo dos de ellos muestran la calificación académica cum laude, al igual que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Estos son Carolina Bescansa (Podemos) y Miguel Ángel Heredia (PSOE).

El PP es el partido que cuenta con más doctores, aunque no en porcentaje. De sus 134 diputados, un total de 15 defendieron su tesis doctoral de acuerdo al portal del Congreso. Es decir, el 20,01% de los populares es doctor. En el caso del PSOE, la cifra se reduce a 10 doctores de un total de 84 escaños, lo que significa que un 8,4% de los parlamentarios socialistas ostentan esta titulación. Si se le suman los tres doctores del Gobierno -Pedro Sánchez, Carmen Calvo y Josep Borrell-, el número se eleva a 13.

Podemos, junto a sus confluencias, cuenta con ocho doctores entre sus 67 diputados y diputadas, mientras que Ciudadanos, formación que cuenta con más licenciados y más miembros con másteres, solo cuenta con una doctora entre sus integrantes: Marta Martín Llaguno. ERC tiene dos doctores entre sus nueve diputados: Joan Olòriz y Jordi Salvador i Duch. De los cinco del PNV solo Aitor Esteban defendió un trabajo de investigación y, en cuanto a los 19 escaños del Grupo Mixto, solo Enric Bataller i Ruiz, de Compromís, figura como doctor en la web.

Grupo Popular

¿Qué temas han investigado? Según figura en la página web del Congreso, hay 16 diputados del Grupo Popular que tienen doctorado y otros cuatro que se matricularon, pero se quedaron en los primeros cursos de la investigación. Así, los doctores del PP en la Cámara Baja son: Elena María Bastidas, cuya tesis se titula El segundo proceso de descentralización administrativa. La descentralización en la administración local y su indebida involución y se puede consultar; Pilar Cortés Bureta, con su trabajo La financiación pública de los partidos políticos en España: análisis jurídico y parlamentario, del que solo se puede ver la ficha o Emilio del Río Sanz, que tiene la ficha de su tesisLa influencia del teatro de Séneca en la literatura española en Teseo, pero no se puede descargar. La leyó en 1993.

Carlos Floriano, diputado por Cáceres y doctor en Derecho, defendió La responsabilidad civil del médico: un análisis económico y jurídico en 1999. Solo aparecen los datos principales en Teseo. En el caso de José Ramón García Hernández, diputado por Ávila y doctor en Ciencia Política, ocurre lo mismo. La respuesta liberal de Edmund Burke a la crisis de legitimidad del siglo XVIII figura en Teseo, pero solo a modo de ficha.

Margallo es doctor con un trabajo titulado 'La fiscalidad en la sociedad del bienestar', mientras que Montoro presentó 'Banca nacionalizada en el marco de las economías de mercado desarrolladas' en 1981

Otros populares con estudios completos de doctorado son José Manuel Margallo,cuyo trabajo se titula La fiscalidad en la sociedad del bienestar; Marta González, conEl arzobispo de Santiago: los fundamentos materiales e ideológicos de una instancia de poder en la Edad Media (1150-1400); Susana López, con Centros de recepción de llamadas y fenómenos de espera: modelización y simulación; Cristóbal Montoro, que obtuvo el doctorado en 1981 yRubén Moreno, con su tesis Tecnología de ácidos nucleicos.

María Jesús Moro, diputada del PP por Salamanca y doctora en Derecho presentó Aspectos civiles de la inseminación artificial y la fecundación in vitro; sucompañero de filasSantiago Pérez, hizo lo propio con Guadix y su Obispado. El tránsito del antiguo al nuevo régimen y Silvia Valmaña, defendió Sustitutivos penales y proyectos de reforma en el derecho penal español. A los trabajos de Elena María Bastidas y Teodoro García Egea se puede acceder en Teseo.

Grupo Socialista

Según la página web del Congreso, 10 son los doctores socialistas, además de Sánchez, Calvo y Borrell, que están en el Gobierno, pero no cuentan con escaño. José María Barreda, que no aparece en Teseo; Juan Carlos Campo Moreno, de cuyo trabajo Los sujetos terroristas. Represión penal de sus conductas solo aparece la ficha; Gregorio Cámara, diputado por Granada y doctor en Derecho con su investigación Educacion y politica en España, 1936-1951. Una aproximación al estudio de la ideología nacional-católica, que no se puede descargar y también el diputado por Barcelona y doctor en Filosofía Manuel Cruz, que defendió Filosofía de la ciencia, filosofía de la naturaleza y marxismo.

Miguel Ángel Heredia es el otro doctor socialista Cum laude. En este caso en Ciencias Biológicas. Su tesis fue leída en la Universidad de Málaga en 1999

Miguel Ángel Heredia, es el otro doctor socialista Cum laude. En este caso en Ciencias Biológicas con su tesis Mecanismos de incorporacion y acumulacion de radiocesio de riccia fluitans l. que fue leída en la Universidad de Málaga en 1999. Marc Lamuà es doctor en Arqueología y de su trabajo, Ecquid iis videretur mimum vitae commode transegisse? Augusto, el foro de Mars Ultor y la creación de la simbología del poder y el culto imperial, solo se puede consultar la ficha en Teseo.

Otros doctores socialistas son César Luena, en Ciencias Humanas y Sociales y con una tesis llamada Antonio Larrea, el alma del Rioja; Artemi Rallo, con La iniciativa legislativa en el derecho autonómico y los doctores en SociologíaJosé Andrés Torres, con Las desigualdades en el acceso a la educación en España. Un estudio sociográfico eIgnacio Urquizu, con Las consecuencias políticas de los gobiernos de coalición: gobiernos multipartidistas y accountability. En el caso de María Luz Martínez, está íntegra en Teseo.

Podemos, Cs y otros partidos

La formación morada cuenta con ocho doctores, mientras que la naranja solo con una. Por otro lado, el partido de Albert Rivera es el que más licenciados tiene entre sus filas, además de más integrantes con másteres. En el caso de Podemos, el volumen de licenciados es menor. Entre sus doctores está Carolina Bescansa, doctora en Ciencias Políticas y Sociología Cum laude gracias a su tesis Posiciones ideológicas en la Comunidad de Madrid. El sistema de los discursos ideológicos sobre la situación socio-política en 1998. La leyó en 2005 y aunque su ficha aparece en Teseo, tampoco se puede descargar a través del portal.

Íñigo Errejón es tambiéndoctor en Ciencias Políticas con La lucha por la hegemonía durante el primer gobierno del MAS en Bolivia (2006-2009): un análisis discursivo, mientras quePablo Iglesias, es doctor en la misma rama con su trabajo Multitud y acción colectiva postnacional: un estudio comparado de los desobedientes: de Italia a Madrid (2000-2005). No están en la plataforma, pero sí en el repositorio académico abierto de la UCM.

También son doctores Pedro Arrojo (Ciencias Físicas); Eduardo Javier Maura (Filosofía); Alberto Montero (Ciencias Económicas); Raimundo Viejo (Políticas) y Lucía Martín, única diputada de Podemos y doctora en Ciencias Ambientales cuya tesis se puede consultar íntegra en Teseo.

Marta Martín es la única diputada licenciada del la formación naranja que además cuenta con un doctorado en Ciencias de la Información por Universidad de Navarra, donde defendió la tesis La función de recuerdo de los medios. Las coberturas de "grandes temas". Es catedrática de Comunicación Audiovisual y Publicidad en la Universidad de Alicante.

En cuanto al Grupo Mixto, el diputado Enric Bataller i Ruiz, de Compromís, es doctor en Derecho y su tesis se llama El derecho sui generis sobre bases de datos: génesis, evolución y perspectivas. En el caso del PNV, el diputado Aitor Esteban presentó su tesis La institucionalización de un país: nacionalismo e instituciones vascasen 1996, a la que no se puede llegar desde la mencionada plataforma, aunque sí consultar la ficha.

Salvador i Duch (ERC) es doctor en Antropología Social y Cultural y su investigación Fútbol, metáfora de una guerra fría. Un estudio antropológico del Barçadata de 2004 y fue presentada en la Universidad Rovira i Virgili, mientras que el republicano Joan Olòriz defendió Politica i educació : l'Institut de Segon Ensenyament de Girona , 1845-1900, en la Universidad de Girona, pero no se encuentra en Teseo.