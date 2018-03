Sànchez pide su libertad para ser investido presidente de la Generalitat el 12 de marzo

El expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y candidato a la presidencia de la Generalitat Jordi Sánchez, que continúa en prisión preventiva y sin fianza desde el 16 de octubre, ha solicitado al Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional su excarcelación para acudir al pleno de investidura y ser investido presidente.

Minutos después, el presidente del Parlament, Roger Torrent, ha convocado oficialmente a través de Twitter el pleno para el próximo lunes 12 de marzo a las 10.00 horas, fecha que había adelantado Sànchez en su petición. La Mesa del Parlament celebraba esta mañana su habitual reunión semanal después de que este lunes Torrent propusiera a Sànchez como candidato a la investidura.

Se trata del segundo pleno de investidura que Torrent convoca esta legislatura: el primero fue con Carles Puigdemont como candidato, pero finalmente se pospuso ante la obligación del Tribunal Constitucional a que fuera investido "presencialmente".

El president del #Parlament, @rogertorrent, convoca per dilluns vinent a les 10 del matí el debat d’investidura de Jordi Sànchez (@jordialapreso) com a candidat a ser investit president de la Generalitat — Parlament Catalunya (@parlamentcat) 6 de marzo de 2018

El número dos de JxCat ha alegado que su voluntad y la de su grupo es respetar la "legislación vigente", y el hecho de no concederle la libertad "tendría graves e irreparables efectos en el normal funcionamiento institucional de la Generalitat de Catalunya, dado que se estaría impidiendo la investidura de aquel candidato que cuenta con el apoyo de la mayoría absoluta de la Cámara".

Así, en sendos escritos, la defensa de Jordi Sànchez solicita al magistrado que instruye el 'procés' en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, que le deje en libertad o que le permita "acudir personalmente al debate de investidura" para garantizar sus derechos políticos y los de sus votantes.

Esta intención ya la habían adelantado sus abogados, quienes aseguraron que siLlarena no da el permiso para que Jordi Sànchez pueda salir de la cárcel para acudir el Parlament, los letrados de la defensa del preso reclamarán al instructor que habilite un mecanismo para que pueda ser elegido presidente desde la cárcel de Soto del Real.

Acuerdo con la CUP

El expresidente cesado y huido en Bruselas, Carles Puigdemont, renunciaba el pasado jueves "de forma provisional" a su candidatura para dejar paso a su número dos, Sànchez; con la intención de continuar dirigiendo los pasos del Govern desde Waterloo.

Este preacuerdo de investidura entre JxCat y ERC, que tanto esfuerzo y tiempo ha costado, no ha sido avalado aún por la CUP, que anunciaba este sábado su intención de abstenerse en el pleno. "Hay que formar Gobierno y acabar con el 155", exigía Marta Rovira, número dos de ERC, con ánimo de convencer a los cupaires. Pero ellos prefieren acordar primero un proyecto, la república catalana, y buscar nombres después.

El apoyo de la CUP es decisivo, porque sin sus cuatro escaños, los partidos de Junqueras y Puigdemont no tendrían mayoría. JxCat y ERC tienen 66 diputados pero cuatro no tienen asegurado el voto -Oriol Junqueras y Jordi Sànchez están en prisión y Carles Puigdemont y Toni Comín en Bélgica-, por lo que no superarían los 65 votos de la oposición.

El exconseller de Interior Joaquim Forn, también en prisión preventiva, defendía la idea de que Puigdemont y el exconseller Antoni Comín, ambos en Bélgica, renuncien a su escaño "si aritméticamente es necesario" para poder investir a Sànchez. Pero la portavoz de JxCat, Elsa Artadi, lo ha descartado rotundamente: "No planteamos la posibilidad de que Puigdemont deje su escaño. Nuestra prioridad es llegar a un acuerdo con la CUP".

Sànchez pide su libertad al Supremo para ser investido presidente de la Generalitat by Vozpopuli on Scribd