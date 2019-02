Sànchez, Rull y Turull denuncian "tratos degradantes" en el traslado a Soto del Real

Tres de los acusados del procés en prisión preventiva, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull, han presentado una denuncia por las "lamentables" condiciones durante su traslado desde las cárceles catalanas hasta la madrileña Soto del Real. En un escrito, la defensa ha señalado el hecho de que uno o varios agentes de la Guardia Civil –cuerpo policial responsable del traslado- captaron con un móvil, "entre risas de mofa aparente", imágenes de los líderes independentistas en el vehículo.

El letrado asegura que "se trata de una actuación abiertamente irregular en modo alguno amparada por la libertad de expresión o información". Insiste, así, que los agentes de la Policía "no pueden captar imágenes –y menos con fines de burla y humillación de aquellas actuaciones en las que intervienen".

En este sentido, subraya que "lo más grave" es el hecho de que asociaciones profesionales de la Guardia Civil apoyen lo sucedido. Y recuerda a los magistrados que son ellos "los garantes de que los procesados sean tratados con todo el respeto y dignidad que merecen y les reconocen los Convenios Internacionales en Derechos Humanos". Añade, además, que "no consta que la Sala o el Ministerio Público hayan hecho nada todavía para dilucidar el anterior incidente y evitar que se repitan situaciones similares".

El pasado viernes, el Director General de la Guardia Civil, Félix Azón, suspendió temporalmente al agente que grabó el vídeo tras haber abierto una información reservada y el correspondiente expedientedisciplinario.

