El PSOE ha cerrado la puerta a una gran coalición con el PP. Y el presidente Pedro Sánchez iniciará los contactos este mismo lunes para formar un "Gobierno progresista" sin descartar la coalición con Unidas Podemos.

El número tres de los socialistas, José Luis Ábalos, ha evitado cualquier autocrítica al retroceso del PSOE en las elecciones del 10-N. Sánchez perdió tres escaños, casi un millón de votos y la mayoría en el Senado.

"Nuestra autocrítica es cómo vamos a actuar. No necesitamos hacer ninguna flagelación", ha dicho Ábalos. "Nuestro propósito es tener gobierno antes de final de año", ha añadido.

Ábalos ha anunciado que no buscará la gran coalición con el PP, ni tampoco reclamará su abstención. Y ha insistido en que el compromiso del PSOE es no descansar la gobernabilidad de España en fuerzas independentistas.

Coalición con Iglesias

El secretario de Organización del PSOE ha dicho, sin citarlos expresamente, que buscará acuerdos con Unidas Podemos, Más País y el PNV y, como novedad, Ciudadanos. Ábalos considera que el partido naranja ya no es un actor de bloqueo y que durante la campaña se ha comprometido a facilitar la formación de Gobierno.

Preguntado reiteradamente sobre si rechaza el Gobierno de coalición con Podemos, Ábalos no lo ha hecho. No ha dicho que sí, pero tampoco ha dicho que no. Sánchez llamará a los líderes políticos en las próximas horas para tantear las posiciones de salida.

"Tenemos la disposición a entendernos. Vamos a escuchar", ha dicho. "Vamos a encarar los acuerdos con generosidad pensando en lo que más interesa al país".

El apoyo de Cs

Sánchez arranca las negociaciones en busca de una fórmula compleja. La dimisión de Albert Rivera deja Ciudadanos descabezado, pero una cosa es abstenerse y otra dar un sí. En cualquier caso, Sánchez podría tener esa mayoría absoluta. La suma de PSOE, Unidas Podemos, Más País, PNV, Ciudadanos y los regionalistas cántabros es de 176 escaños.

El proceso acaba de arrancar y todavía está por verse qué fórmula consigue el PSOE. Pero Sánchez tiene varias opciones encima de la mesa. Y aunque descarta un gran acuerdo con el independentismo, tampoco cierra la puerta a sentarse con ERC.

Habrá que ver si se constituye finalmente el Gobierno de coalición y en qué términos. El líder morado, Pablo Iglesias, ha reiterado que el acuerdo con el PSOE pasa obligatoriamente por esa coalición.

En cualquier caso, Ábalos ha lanzado también un recado a Iglesias. Ha recordado que el PSOE ha perdido tres escaños, pero Podemos siete. Y que el socialismo sigue siendo la fuerza hegemónica de la izquierda.