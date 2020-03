Sánchez culpa entre líneas a Madrid y justifica sus errores: "Ahora sabemos que el virus es más dañino"

Pedro Sánchez ha remarcado en una comparecencia de una hora desde La Moncloa que el "deber" de todos los responsables públicos ahora es "mantener la unidad" para hacer frente a la expansión del coronavirus. El presidente del Gobierno ha dicho que ningún integrante de su Ejecutivo polemizará con ningún cargo de otra Administración o de otro partido, en alusión a las críticas de los Gobiernos regionales como el de Madrid por la falta de material sanitario de protección.

Tras hacer balance de la primera semana bajo el estado de alarma, Sánchez ha pedido no "flagelarse" en estos momentos con las posibles "carencias" de coordinación entre administraciones, porque ante todo hay que centrarse en la búsqueda de "soluciones". "Si alguien polemiza, no les quepa duda, nosotros conciliaremos", ha insistido.

El presidente del Gobierno ha remarcado que en las últimas semanas se han distribuido por parte del Ministerio de Sanidad "un millón y medio de mascarillas" entre las Comunidades. Y ha dicho que en las próximas horas se llegará hasta los 2,8 millones. "El Gobierno está en no gastar un segundo en el reproche a nadie", ha remarcado.

Precisamente, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ha cargado duramente a través de las redes sociales contra el jefe del Ejecutivo mientras este proseguía su intervención. "No ha dicho ni propuesto absolutamente nada que no se esté haciendo en Madrid", ha reprochado la líder regional. "Así que no acepto que la señale como la apestada en su mitin televisivo", ha añadido.

Sánchez había indicado que el Gobierno hará "lo que haga falta, cuando haga falta y donde haga falta", tras subrayar que la expansión del coronavirus no está siendo uniforme en el territorio nacional sino que está golpeando sobre todo a Madrid y también a Cataluña y el País Vasco. La región madrileña contabiliza ya 804 muertes de pacientes por coronavirus, lo que supone un incremento de 176 con respecto a la jornada de este viernes. Estas cifras suponen más del 60% de los fallecimientos de todo el país.

"Van a llegar días muy duros"

"Lamentablemente", los casos diagnosticados y los fallecidos van a aumentar en las próximas jornadas y "van a llegar días muy duros", ha proseguido el jefe del Ejecutivo. Tras reconocer que se han confirmado los "peores pronósticos", ha señalado que el objetivo esencial de las medidas adoptadas hasta ahora es "conseguir el tiempo necesario" para evitar un colapso del sistema sanitario y contener la expansión hasta que "la ciencia encuentre tratamientos eficaces y vacunas".

“En la medida que conocemos mejor al virus cambiamos nuestra estrategia para combatirlo”, ha señalado el jefe del Ejecutivo. En este sentido, se ha vuelto a escudar en el criterio de los expertos y de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para justificar el nivel de las medidas adoptadas hasta ahora. Se ha “buscado el equilibrio en cada fase”, ha recalcado. "Ahora sabemos que el virus es más dañino", ha rematado.

Sánchez también ha asegurado que España ha tomado las medidasde confinamientomás duras de Europa y las mayores del mundo y ha pedido a los españoles que se mantengan en sus casas cumpliendo las medidas de protección. Asimismo, ha reconocido que España es uno de los países más afectados a nivel europeo por la extensión del virus y ha dicho que este último tiene varias particularidades que lo diferencian de la gripe común como la velocidad de propagación y una tasa de letalidad más elevada.

“Lo peor está por llegar. Pondrá al límite todas nuestras capacidades materiales y morales. Y también el temple de nuestra sociedad”, ha enfatizado. Por eso, ha anunciado que los ministerios de Sanidad e Industria están organizando la “producción nacional” de materiales sanitarios “a contra reloj para garantizar el suministro". También ha querido subrayar que España está aumentando el número de test diagnósticos rápidos para permitir que los casos positivos puedan ser aislados y no convertirse en un eslabón más de la cadena de propagación.

Además de elogiar el trabajo de las Fuerzas Armadas y del personal de los servicios sanitarios y la Administración Pública, Sánchez ha puesto en valor la respuesta de la ciudadanía que, a su juicio, está siendo "modélica". Sin embargo, ha pedido a los ciudadanos que se preparen emocionalmente porque "llegarán días muy duros". "Hay que llegar al final de la próxima semana muy fuertes", ha rematado.