Sánchez pide a Iglesias que "reflexione" y vuelve a insistir en la abstención de PP y Cs

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido a Podemos y al resto de grupos políticos que "reflexionen" tras el fracaso de la anterior investidura. Y ha señalado que hay "alternativas" al Ejecutivo de coalición que exige el líder morado, Pablo Iglesias.

Sánchez ha abierto este jueves una serie de contactos con colectivos sociales para elaborar una propuesta de Gobierno. La novedad con respecto a la carta a la militancia socialista que se dio a conocer el día anterior es que el líder del PSOE ha precisado que trasladará su propuesta a todos los grupos y no sólo a Podemos.

El jefe del Ejecutivo ha asegurado que su objetivo es formar un "Gobierno progresista que no dependa de las fuerzas independentistas". Y ha insistido en la abstención de PP y Ciudadanos ante la falta de otras mayorías.

"Es responsabilidad de todas las formaciones políticas intentar reflexionar qué es lo que ocurrió en la pasada investidura y a partir de ahí ver cómo podemos construir lo que nos han pedido los ciudadanos", ha dicho.

Alternativas a la coalición

Preguntado sobre si la coalición con Podemos está descartada, Sánchez ha respondido que "desgraciadamente no ha funcionado". Y ha recordado los ejemplos de Portugal y Dinamarca. En ambos casos, el partido socialdemócrata gobierna en solitario con el apoyo de otras fuerzas de izquierda.

El presidente ha esquivado la denuncia de Podemos contra los ministros José Luis Ábalos y Josep Borrell por la Operación Chamartín, una macroproyecto de desarrollo urbanístico de Madrid. Sánchez se ha mostrado sorprendido porque, ha dicho, el proyecto se materializó con un "gobierno de Podemos" liderado por Manuela Carmena.

Sánchez ha dicho que la propuesta que espera presentar a los grupos estará vertebrada en torno a los ejes que definió en su discurso de investidura. El documento versará sobre transformación digital, cohesión territorial, transición ecológica, feminismo y lucha contra la violencia machista, entre otros.

PP y Cs deben "facilitar"

El líder del PSOE ha insistido en abrir esta propuesta a todos los grupos. Ha recordado que su objetivo es sacar adelante un Ejecutivo que no dependa del separatismo. Y ha vuelto a reclamar la abstención de PP y Ciudadanos.

"Los partidos que se dicen constitucionalistas y que quieren la estabilidad de España, al ser conscientes de que no hay alternativa al PSOE, tienen que poner de su lado", ha dicho. "Eso no significa que me tengan que apoyar, simplemente facilitar la formación de un Gobierno".

Sánchez ha tomado la iniciativa para intentar una nueva investidura antes del 23 de septiembre, fecha en la que expira el plazo constitucional que abocaría España a nuevas elecciones generales el 10 de noviembre. El líder del PSOE ha querido remarcar la nueva propuesta que planteará a Podemos parte de la sociedad civil. De ahí, las reuniones que mantendrá con agentes sociales y sindicatos en los próximos días.

La escenografía de las reuniones también apuntala esa idea. Sánchez ha huido de la frialdad de los despachos. Y ha convocado a a los colectivos en Muelle 36, un antiguo espacio industrial de Madrid que se alquila para eventos.