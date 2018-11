Sánchez acepta el Brexit tras un "triple blindaje" en la reclamación sobre Gibraltar

El presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado, en una comparecencia extraordinaria en La Moncloa, que levanta el veto al Brexit tras llegar a un acuerdo "histórico" sobre Gibraltar que supone un "triple blindaje" para la reclamación de la soberanía que hace España al "excluir" al Peñón de la negociación UE/Reino Unido.

"Acabo de anunciar al Rey Felipe VI que hemos llegado a un acuerdo sobre Gibraltar y votaremos a favor del acuerdo sobre el Brexit este domingo", ha dicho el presidente de Gobierno en una declaración, sin preguntas, en la sala de prensa del Palacio de La Moncloa.

Sánchez comparecerá el 12 de diciembre ante el Congreso de los Diputados para informar sobre todos los "extremos" de un pacto destinado a defender no solo los intereses de España en general sino los de los habitantes del Campo de Gibraltar (La Línea, Algeciras), en particular; porque los habitantes de la colonia se han beneficiado en los últimos 32 años de adhesión de España para mejorar su renta per cápita y, a partir de ahora debe haber un desarrollo "equilibrado" a ambos lados de la verja, ha explicado.

En definitiva, "hemos dado un paso decisivo", ha dicho el jefe del Ejecutivo español, recién llegado de La Habana; "Un paso determinante, con garantías, para resolver un conflicto que dura más de 300 años", en clara alusión a la eterna reclamación española sobre la soberanía.

El jefe del Ejecutivo socialista irá a a cumbre del Brexit solo después de que la Unión Europea y el Reino Unido "han aceptado las exigencias que había marcado España"

Europa y el Reino Unido "han aceptado las exigencias que había marcado España", y solo por eso España estará en la cita de Bruselas este domingo, ha remarcado el mandatario socialista, que durante toda la mañana ha estado al teléfono hablando con el presidente de la Comisión, Jean Claude Juncker, y con el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk.

En tres aspectos se da ese "blindaje" del que habla el Gobierno: la UE admite por escrito que el artículo 184 del Tratado del Brexit no será aplicable a la colonia británica en la Península, el Gobierno británico lo admite y, lo que es más importante, según el Ejecutivo, por vez primera se hace mención al artículo 4.2 del Tratado de la Unión para hacer respetar la integridad territorial de los Estados miembros.

La polémica carta el embajador

El problema, dice la oposición, es que España ha aceptado desbloquear el Brexit por una simple carta del embajador del Reino Unido ante la UE, Tim Barrow, "sin valor jurídico alguno; es más dice que en el futuro el Gobierno británico negociará "en nombre de todos los territorios" bajo su soberanía, incluido Gibraltar:

Según el presidente Pedro Sánchez esto no va a ser así porque, una vez que la retirada del Reino Unido se produzca de la Unión Europea, "la relación política, jurídica e incluso geográfica de Gibraltar con la UE pasará por España". Pero esta interpretación genera muchas dudas en la oposición.

El portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, se ha apresurado a rebajar la euforia gubernamental al calor de la útima conversación que mantuvieron esta mañana Sánchez y Tusk, la que desencadenó el "sí" de España al Brexit: