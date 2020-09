Sánchez y Casado proyectan una agencia independiente para las ayudas europeas

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha indicado este miércoles que no ha acercado posiciones con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) ni en la renovación de varias instituciones como el CGPJ o el Tribunal Constitucional. En lo que sí hay un "horizonte de acuerdo" en en la creación de una agencia independiente para la recuperación económica que gestione ayudas tanto nacionales como europeas.

Tras la primera reunión en seis meses en La Moncloa, Casado ha vuelto a criticar que el Ejecutivo no le consultase nombramientos como el de Dolores Delgado al frente de la Fiscalía General o el de Paz Esteban en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), o que el Gobierno haya renovado la CNMC con “solo con gente del PSOE” o que haya metido “por la puerta de atrás” en Enagás a dos exministros socialistas –José Blanco y José Montilla-.

Sobre la negociación de los PGE, el líder del PP ha constatado que el Ejecutivo "no ha hecho los deberes" y que se le echa "el tiempo encima" al apurar los plazos. "No me ha contado nada. No conozco ni una sola línea. No puede ser un trágala, la negociación se hace con papeles", ha advertido.

Asimismo, le ha pedido que reduzca los 23 ministerios actuales a los 14 que se encontró cuando entró en Moncloa tras la moción de censura. Incluso, le ha ofrecido "gobernar en minoría" con apoyos puntuales del PP a nivel parlamentario si se desprende de su socio de gobierno, Podemos.

En lo que sí hay visos de acuerdo es en la propuesta del PP para crear una agencia nacional para la recuperación económica. Para ello, se echaría mano de la ley de agencias estatales que se aprobó en tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero. El objetivo de esta agencia sería evitar "la discrecionalidad y el clientelismo" en las ayudas nacionales y europeas que se van a aprobar por la crisis.

El objetivo de esta iniciativa, según Casado, es colocar a un "presidente sin adscripción partidista" al frente de esta agencia y desvincular estas ayudas de los PGE ya que tendrían un marco de plurianualidad. Sobre dicha presidencia, el presidente de los populares ha hablado de elegir a "algún exgobernador del Banco de España" o a un "excomisario sin afiliación política".

Control del Tribunal de Cuentas

En esta agencia participarían las CCAA, los municipios y las instituciones europeas en calidad de observadores para estar informados. Tendría "personal público y privado" y los remanentes por ejecutar -12.000 millones este año, por ejemplo- pasarían al año siguiente al no estar supeditados a los PGE. Asimismo, habría un "control externo" por parte del Tribunal de Cuenta a modo de fiscalizador.

En este sentido, Casado ha advertido de que si el Gobierno decide que la citada agencia sea gubernamental, con sede en la propia Moncloa, provocará una "procesión de lobbies" a semejanza del "peronismo".