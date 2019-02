El pacto secreto de Sánchez y Carmena: Pepu será teniente de alcalde si Más Madrid gobierna

El PSOE y la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, tienen ya un acuerdo cerrado para después de las elecciones municipales de mayo. Si la plataforma de Carmena, Más Madrid, y el PSOE suman en número de ediles para gobernar, los socialistas entrarán en el ejecutivo local y Pepu Hernández tendrá una tenencia de alcaldía. Fuentes socialistas llegan incluso a sostener que la complicidad entre Pedro Sánchezy la regidora hizo que le consultara el nombre de Pepu antes de lanzarlo.

“Sánchez y Carmena se hablan a menudo y también lo han hecho sobre la alcaldía de Madrid”, explican fuentes socialistas a Vozpópuli. La decisión está tomada y son conscientes de ello varios dirigentes del PSOE en la capital. Algunos recuerdan que el primer acercamiento se realizó antes del verano, cuando PSOE y Carmena hablaron de una posible candidatura conjunta. “No fue un simple desayuno”, sino un planteamiento bien armado, cuya derivada es hoy la candidatura de Pepu, dicen.

El propio líder socialista le aseguró a Pepu, cuando le propuso ser el candidato al Ayuntamiento de Madrid, que su papel no sería residual. Y le informó de que con la regidora habían llegado a un acuerdo que incluía para él una tenencia de alcaldía. Asumen que será la tercera, aunque esto es susceptible de variar.

Carmena quiere contar con el apoyo directo del PSOE en el próximo mandato desde hace tiempo. Con ese objetivo ha ido desmarcándose de los sectores más radicales: desde los anticapitalistas a los miembros de Izquierda Unida, con los que hubo desavenencias en estos años de gobierno municipal. “No se siente cómoda con ellos”, aseguran en el entorno de la regidora.

A partir de ese momento se abrieron canales directos con Ferraz y Moncloa. El problema para Sánchez era encontrar a un candidato que no desagradara a la ex magistrada. Ella no estaba dispuesta a perder el liderazgo en una coalición de izquierdas, así que no habría aceptado competir con un candidato fuerte.

La 'Operación Rubalcaba'

Es entonces cuando entra en juego la Operación Rubalcaba. Sánchez propuso al ex ministro de Interior, y uno de los más críticos con sus políticas, ser el candidato a la alcaldía de la capital. Pero era un caramelo envenenado. Una maniobra de despiste para los sectores del PSOE que exigían una oposición dura contra la alcaldesa y que el partido adquiriera más protagonismo en la capital.

De hecho, el valor añadido de la Operación Rubalcaba consistía en su fracaso. Y cuando el ex ministro rechazó la oferta, lo primero que hizo Moncloa fue filtrarlo a la prensa para así justificar el siguiente acercamiento a Carmena.

Tras caer Rubalcaba, Sánchez pudo avanzar en su plan. La búsqueda del candidato se dirigió a alguien que pudiera reflotar al PSOE y a la vez interceptar los votos que la primera edil pudiera perder. Pero siempre sin que la regidora pudiera interpretarlo como un desafió a su liderazgo. De haber sido así, todo se habría ido a pique, porque Carmena jamás habría aceptado a un contrincante como Rubalcaba. “Pepu fue una elección personal de Sánchez, pero bien vista por Carmena”, asumen fuentes socialistas.

Pepu representa a los sectores del PSOE menos críticos con Carmena. Es un outsider de la política, ajeno a las marañas internas y alguien en el que confía plenamente el equipo de Sánchez. Él es su apuesta para las primarias que, si bien se prevén reñidas, todos creen que las ganará.

“Todo el aparato está con él”, aseguran dirigentes del PSOE de Madrid. Esto significa que miembros de las agrupaciones van recibiendo llamadas de Ferraz en las que les recuerdan los méritos del ex entrenador y la importancia --para el futuro de ambos -- de que se involucren en su proyecto.

Concejales e informes públicos

El pacto alcanzado con Carmena no se limita, por otro lado, a la tenencia de alcaldía. También incluirá un número de concejalías. De hecho, Pepu cuenta con algunos concejales del actual grupo municipal del PSOE. Se trata de políticos navegados y plenamente capacitados para guiar un área de gobierno.

La complicidad del PSOE de Sánchez con Carmena es tan evidente que, según sostienen las fuentes consultadas, Pepu está teniendo acceso a informes públicos y material del Ayuntamiento que les sirven para redactar su programa político. Es la propia alcaldesa de Madrid quien facilita al equipo socialista estos papeles, según estas fuentes.

Ahora solo queda por ver cuál será el resultado de las elecciones. Las encuestas prevén una situación de empate técnico, aunque fuentes del PSOE de Madrid aseguran que los sondeos internos perfilan un escenario de victoria. Lo único seguro es que de haber un cambio de gobierno, Pepu ha asegurado que se quedará para hacer oposición y Carmena no. “Nunca me quedaría en la oposición, por supuesto que no”, dijo la alcaldesa ante la irritación de no pocos socialistas.