El último ataque de Salvini al Open Arms: "Somos buenos cristianos pero no tontos"

El ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, sigue en sus trece, y este lunes ha insistido en que sigue siendo "absolutamente contrario" a permitir el desembarco de los migrantes y refugiados que siguen a bordo del Open Arms. "Somos buenos cristianos, pero no tontos", ha dicho esta vez.

"¿Por qué todos los barcos españoles, franceses, alemanes, noruegos o ingleses vienen a Italia? ¿Por qué no van a España, donde son buenos y generosos y han abierto puertos?", se ha preguntado Salvini durante una entrevista radiofónica recogida por la agencia de noticias Adnkronos.

El ministro ha sugerido que entre los migrantes hay "menores que no son menores, enfermos que no están enfermos" y ha advertido de que la "caridad" no está reñida con la política de "puertos cerrados" que él defiende desde que llegó al Gobierno hace más de un año.

Vox apoya al ministro italiano

Aquí en España, Vox aplaude, por su parte, la decisión de Matteo Salvini de cerrar los puertos de Italia al Open Arms. La portavoz del partido en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha respaldado este lunes al ministro del Interior italiano y ha sugerido que el Gobierno español haga lo mismo y el barco desembarque en Túnez.

"Entiendo la decisión de Salvini cuando estás siendo el foco de toda la inmigración ilegal. Hay millones de personas en Libia queriendo llegar a Europa y España no puede ser el receptor de media África y Asia. Cada vez que hacemos un efecto llamada somos cómplices de estas mafias que se aprovechan de la desgracia ajena", ha defendido Monasterio en una entrevista en RNE.