Santamaría presentará su candidatura para liderar el PP

La exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría va a presentar su candidatura para presidir el Partido Popular, según han confirmado a Efe fuentes de su entorno. Sáenz de Santamaría comparecerá ante a los medios a la una de la tarde, en la Puerta de los Leones del Congreso, para informar de su decisión.

El PP se enfrenta a una pugna inédita por la presidencia del partido a poco más de un mes del congreso extraordinario de los días 20 y 21 de julio. Si los cinco, seis o siete candidatos sobreviven hasta el 5 de julio, los militantes elegirán con su voto a los dos que se enfrentarán en el congreso. Es lo más parecido a unas primarias, porque el ganador final dependerá de los compromisarios del congreso, también elegidos por sufragio directo de los afiliados.

Entre los candidatos a la presidencia también se encuentran el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado; el exministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo; y el responsable de Relaciones Internacionales del PP, José Ramón García Hernández. Además, se espera que María Dolores de Cospedal se sume a la lista este mismo martes.

Sin embargo, el esperado Alberto Núñez Feijóo no disputará el liderazgo del PP. El presidente del PP gallego anunciaba este lunes entre lágrimas que no presentará su candidatura a suceder a Mariano Rajoy al frente del PP. Lo comunicaba ante la Junta Directiva del PP gallego reunida en Santiago de Compostela: "No puedo fallar a los gallegos, porque sería también fallarme a mí mismo", decía.