Rufián se arroga el último giro de Sánchez sobre la mesa de diálogo con la Generalitat

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha achacado a un "diagnóstico equivocado" por parte del Gobierno la decisión anunciada este jueves de retrasar la mesa de diálogo con la Generalitat hasta la celebración anticipada de las elecciones autonómicas y la formación de un nuevo Govern. "Mucho de lo que pasó ayer no nace de la mala fe. Moncloa hace un diagnóstico equivocado, cree que el Gobierno de la Generalitat ya no existe y que no tiene interlocutor válido. Le faltaba información y nosotros quisimos ser útiles reivindicando los pactos", ha asegurado Rufián en la Cadena Ser.

El dirigente republicano se reunió durante la tarde en La Moncloa con Pedro Sánchez después de que el Ejecutivo anunciase al mediodía su decisión de aplazar la mesa de diálogo. Una decisión de la que ha dicho que se enteró "por la prensa". "No amenacé, pero hay unos acuerdos que hay que respetar, porque si no la relación se enturbia. Lo que hicimos es recordar la importancia que tiene ese espacio de interlocución política", ha proseguido.

En un comunicado emitido pasadas las doce del mediodía, el Ejecutivo socialista decía esperar "poder iniciar dicho diálogo" una vez se hubiese celebrado los comicios catalanes y se hubiese constituido un nuevo Parlament y un nuevo Govern. Sin embargo, ERC reaccionó denunciando un incumplimiento flagrante de su acuerdo de investidura con el PSOE. La vicesecretaria general del PSOE y portavoz del grupo parlamentario socialista, Adriana Lastra, intentó negar que la decisión del Gobierno de revertir su decisión se debiese a presiones de ERC. "Ha sido el convencimiento político", aseguró.

El pacto de socialistas y republicanos estipulaba que la mesa de diálogo debía constituirse en los 15 días siguientes a la formación del Ejecutivo central. Eso sí, el portavoz de ERC en la Cámara Baja no ha querido forzar ahora los tiempos para constituir la mesa. "Creo que las líneas rojas, las sogas al cuello, los plazos son peligrosos en política", ha dicho, tras recordar que el próximo 6 de febrero se reunirán Pedro Sánchez y Quim Torra en Barcelona. "Eso ya es positivo, y sería mas irresponsable meter más presión a eso", ha rematado.

Durante la mañana de este jueves, la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, sorprendió dejando en el aire ese encuentro que Presidencia del Gobierno ha decidido mantener a pesar de la situación judicial en la que se encuentra Torra, al que se le ha retirado su acta de diputado en la Cámara catalana.