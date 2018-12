Rubalcaba declinó la oferta de Sánchez para Madrid porque está "fuera de la primera línea"

El exministro y ex secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, declinó la oferta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para ser candidato a la alcaldía de Madrid en las elecciones de mayo de 2019. El también exvicepresidente del Gobierno agradeció la proposición de Sánchez aunque la rechazó alegando que él ya no está en política y que no tiene pensado "regresar a la primera línea".

El jefe del Ejecutivo trasladó la oferta a su antecesor en el cargo para encabezar la candidatura madrileña durante una cita reciente en La Moncloa, como han adelantado este miércoles La Vanguardia, la agencia Colpisa y el Huffintong Post y han confirmado fuentes socialistas a Vozpópuli.

Rubalcaba dejó la secretaría general del PSOE tras las elecciones europeas de 2014 y volvió a dar clases de Química Orgánica a las aulas de la Universidad Complutense de Madrid, donde a día de hoy continúa con la actividad docente. De momento, Ferraz no tiene rostro para las próximas municipales.