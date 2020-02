Rosario Palomino, la peruana catalanoparlante que conquista al independentismo

Rosario Palomino se ha convertido en la nueva musa del independentismo catalán. Se trata de una psicóloga peruana afincada en Cataluña desde hace más de 30 años y es la principal promotora de la campaña 'No me cambies la lengua' defendida este miércoles por la alcaldesa de Vic, Anna Erra (JxCat), en el Parlament.

La regidora se ha visto obligada a pedir disculpas "a quien haya podido molestar" después de reclamar que los catalanoparlantes inicien la conversación en catalán también con las personas que son percibidas como no catalanas "por su aspecto físico o por su nombre".

"Hemos de concienciar a los catalanes autóctonos de que hay gente nacida fuera que quiere y es necesario que aprendan el catalán, y poner fin a la costumbre muy presente en determinadas zonas del país de hablar siempre en castellano con cualquier persona que por su aspecto físico o por su nombre no parece catalana", reivindicó.

Hemos de concienciar a los catalanes autóctonos de que hay que poner fin a la costumbre de hablar siempre en castellano con cualquier persona que por su aspecto físico o por su nombre no parece catalana"

Erra ha lamentado su intervención en el pleno y asegura que se han malinterpretado sus palabras, pero los argumentos que originaron la creación de la campaña en septiembre del año pasado con apoyo del Govern de la Generalitat coinciden con los defendidos durante la sesión plenaria de este miércoles.

La iniciativa se presentó en público el 26 de septiembre de 2019 en el Orfeo Martinenc del Clot a raíz de las reivindicaciones en Twitter de "la activista" Rosario Palomino, tal y como recoge la web de la Generalitat. Su objetivo es "concienciar a los catalanohablantes para que no cambien de lengua cuando creen, ya sea por el acento o los rasgos físicos, que su interlocutor no ha nacido en Cataluña".

"La campaña ha ido sumando catalanes nacidos en todo el mundo que defienden 'la lengua que nos une, que nos iguala, que nos hermana: la lengua catalana'", rezan los promotores en la presentación de la campaña.

El origen de la campaña

Todo comenzó el día que Palomino, que se autoproclama "miembro de la Crida per la República de Puigdemont" y dice "luchar por la independencia aquí y ahora como habría luchado por la de Perú en 1821", vivió el siguiente incidente:

"Una mañana en el mercado del Clot. Vas a la carnicería y pides el pedido en catalán, pero la carnicera te responde en castellano. A pesar de la insistencia en no cambiar de idioma, la dependienta sigue contestando en español, hasta que pides: "¡No me cambies la lengua!".

Todo comenzó una mañana en el mercado del Clot cuando Rosario Palomino fue a la carnicería e hizo su pedido en catalán y la carnicera le respondió en castellano

El suceso fue denunciado en Twitter y recogido por algunos de los medios que más publicidad institucional reciben de la Generalitat de Cataluña. La magia de las redes sociales hizo el resto y Palomino, psicóloga de la Universidad de Barcelona, no tardó en convertirse en altavoz de aquellos extranjeros catalanohablantes que viven en Cataluña.

Per gentilesa de ⁦@gerardsese⁩ us deixo la meva intervenció en la Crida. Gràcies Catalunya! pic.twitter.com/UzFqXcRd7t — Rosario Palomino Otiniano (@rosariopalomi71) January 28, 2019

La campaña incubada por el pájaro azul que inspiró el logo de Twitter está promovida por la Dirección General de Política Lingüística (DGPL) de acuerdo a la web de la Generalitat. En la presentación oficial no se menciona el presupuesto público con el que cuenta.

"Política Lingüística promueve la campaña entre los más de 80.000 alumnos y los 22 centros del Consorcio para la Normalización Lingüística. El 72,4% de los alumnos son nacidos en el extranjero, y representan el 92% en los cursos de nivel inicial y básico", explican.

Palomino, fiel defensora de la independencia

Ahora, Palomino se esfuerza en defender a la alcaldesa de Vic a través de las redes sociales, que se ha visto salpicada por una supuesta "malinterpretación" de sus palabras al defender la iniciativa desde el Parlament.

"Inconscientemente, muchos cambian al castellano cuando se dirigen a personas sudamericanas como yo. Incluso cuando soy yo la que empiezo la conversación en catalán. Esto puede considerarse discriminatorio", explicó Palomino en el portal web xarxanet. "Los emisores lo hacen con toda la buena fe del mundo, como muestra de respeto y con la intención de facilitarnos la vida", añadió.

Lo exigimos con voz tranquila. Pero cargada de razón. No compramos ningún otro destino que no sea la independencia", defendía palomino en 2018

En un artículo publicado por ella misma en El Matí digital el 6 de octubre de 2018, Palomino pedía a las fuerzas independentistas que hablasen y pactasen para conseguir la independencia. "En pleno siglo XXI, los catalanes enfrentamos un problema paradójico: los que hemos destacado en el diálogo, en el pacto con el otro, estamos sufriendo una falta de diálogo y de capacidad de pactar entre nosotros".

"No somos de ningún partido, no vestimos ninguna camiseta, no llevamos ningún carné y, por ello, los 'Catalanes de Todo' somos capaces de decir a todos nuestros políticos "hablad y pactad". "Lo exigimos con voz tranquila. Pero cargada de razón. No compramos ningún otro destino que no sea la independencia", concluía.