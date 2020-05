La empresa afectada por el contrato de Room Mate pide ceses a Ayuso en la consejería que dirige Ciudadanos

El presidente de la Coordinadora de Tercer Sector de la Comunidad de Madrid (C3SM), Rafael Escudero, ha escrito hoy una carta a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, tras la polémica del contrato asignado inicialmente a la empresa hotelera Room Mate, en el que pide que haya ceses en la Consejería de Políticas Sociales que dirige Alberto Reyero, uno de los consejeros que pertenecen a Ciudadanos.

Esta entidad madrileña se define en su web como una "plataforma social alternativa y solidaria, descentralizada y feminista que apuesta por la creación de servicios y valor añadido para las pequeñas y medianas ONGs que trabajan en la Comunidad de Madrid".

En la misiva, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, Escudero traslada a Ayuso su "honda consternación por el funcionamiento inadecuado de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Políticas Sociales culpable de que en el día de ayer aparecieran y desaparecieran contratos vinculados primero a la cadena Room Mate y luego a nuestra organización".

Tras ello, subraya a la presidenta madrileña que C3SM no va a cobrar "los más de 500.000 euros quese nos indican ni tampoco los más de 200.000 que aún hoy siguen apareciendo en el portal de transparencia". Se refiere al portal de contratación de la Comunidad de Madrid. En la ficha se adjudicó inicialmente un contrato de 565.749,58 euros a Room Mate, pero luego fue modificada, quedando C3SM como la adjudicataria por un montante de 240.443,57 euros.

C3SM muestra su extrañeza porque a día de hoy aún no ha girado los cobros del mes de abril, con lo que difícilmente puede cobrar lo que atestigua la ficha del contrato. "A fecha presente no hemos aún siquiera cobrado el mes de Abril de 2020 y nosotras que, como Coordinadora, no recibimos fondos de su Gobierno ni tampoco subvención nominativa alguna estamos haciendo posible este proyecto gracias únicamente a nuestro trabajo diario".

Carta de C3SM a Isabel Díaz... by Vozpopuli on Scribd

Escudero le advierte a Ayuso que se ha dirigido también por escrito a Reyero para pedir "el cese o dimisión del personal responsable en el área de contratación y la secretaría general técnica de semejante nefasta imagen que afecta a nuestra entidad, nuestras organizaciones miembro representadas y al conjunto de quienes trabajamos en el tercer sector que, además, no cobramos por ello como es el caso de quien suscribe".

En último término, C3SM se pone a disposición de la presidenta madrileña y de su equipo para explicar suvisión de lo sucedido y reitera que se ha producido "un daño a un trabajo desinteresado, prestado bajo muy difíciles circunstancias y que es cuanto menos injusto".

En concreto, lamenta que por culpa de una actuación de este tipo, "que no hemos procedido a hacer y que es culpa única y exclusivamente de las áreas técnicas de la Administración Pública", esta entidad tenga que "estar como fue ayer el caso respondiendo hasta mensajes de correo electrónico donde se nos insulta y se nos ataca".