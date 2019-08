Lorena Roldán ve en el "pacto de la infamia" de Navarra razones para mantener el 'no' a Sánchez

La portavoz de Ciudadanos, Lorena Roldán, ha denunciado el "pacto de la infamia" que ha permitido a la socialista María Chivite convertirse en la nueva presidenta de Navarra, una operación que a su juicio certifica el 'no' de la formación naranja a la investidura de Pedro Sánchez.

En una entrevista con Efe, Roldán ha reaccionado así al hecho de que la secretaria general del PSN-PSOE, María Chivite, haya sido elegida este viernes presidenta del Gobierno Foral con los votos de su partido, Geroa Bai, Podemos e Izquierda-Ezkerra, la abstención de parte del grupo de EH Bildu y el rechazo de Navarra Suma.

Para Roldán, abogada de profesión y recién elegida candidata de Cs a la Generalitat en las próximas elecciones catalanas, Pedro Sánchez "ha traspasado una línea roja muy grave, inaceptable para los demócratas", al "entregar las llaves de Navarra a Arnaldo Otegi", líder de EH Bildu.

"Pacto de la vergüenza"

Según la portavoz de Cs, ese "pacto de la vergüenza" ha dejado "claro" cuáles son los verdaderos "aliados de Sánchez". "Nos ha confirmado que Sánchez ha abandonado el constitucionalismo", ha añadido Roldán, quien ha subrayado que "es la primera vez que un presidente de la democracia en España pacta con Batasuna para poder llegar al poder".

Para la nueva miembro de la ejecutiva de Cs, "el plan de Sánchez es aliarse con los que solo tienen un proyecto para el país: liquidarlo". "Con nuestro apoyo, que no cuenten", ha insistido Roldán, que ha apuntado que todo indica que Cs tomó la decisión correcta cuando en una votación interna en los órganos del partido se optó por no apoyar en ningún caso al líder socialista en su investidura.

Roldán ha recordado que el 'no' a Sánchez fue una decisión "unánime" de la dirección de Cs antes de las elecciones y así se comunicó de forma "clara y sincera" a la ciudadanía, compromiso que no incumplirán ahora. "No podemos traicionar ni nuestras decisiones tomadas democráticamente ni nuestra palabra dada, y además la actitud de Sánchez en los últimos meses no ha hecho más que confirmar que la decisión era la adecuada", ha añadido.

De esa decisión participaron en su día personas que luego "legítimamente" se han desmarcado, ha apuntado la portavoz de Cs, para quien son los exmiembros de la cúpula, como Toni Roldán, quienes han virado su posición, y no la dirección del partido.

Francesc de Carreras

También se ha referido a otras "decisiones de personas externas", como Francesc de Carreras, uno de los fundadores de la formación naranja y que ha criticado la evolución del partido "hacia un nacionalismo español contrario a su ideario".

Roldán, si bien sigue "admirando" a De Carreras "como jurista", ha querido al mismo tiempo enfatizar que "no es infalible" y "también se puede equivocar". En ese sentido, ha recordado que el catedrático de Derecho Constitucional en su día no vio futuro a Cs fuera de Cataluña ni avaló inicialmente que Inés Arrimadas sustituyera a Albert Rivera como aspirante a la Generalitat.

Sobre si ha habido un viraje ideológico de la formación desde su fundación, en 2006, ha dicho que Cs ha tenido una "evolución lógica" en paralelo al contexto político en Cataluña y España. "Evidentemente hay que adaptarse a lo que está pasando, y más viendo la actitud del Partido Socialista. Nosotros hemos tenido que ser muy críticos con los abusos de los nacionalismos y hemos tenido que hacer lo que el presidente del Gobierno no hace", ha dicho.

Preguntada sobre cómo definiría a día de hoy el partido, ha señalado que se trata de una formación de "centro liberal", lo que le permite "llegar a acuerdos a izquierda y derecha". Roldán ha apremiado a que empiece la legislatura para poder trabajar en propuestas que la formación ya tiene sobre la mesa.

"Como por ejemplo, la ley de la gestación subrogada. No podemos mirar hacia otro lado como si el fenómeno no existiera", ha señalado la portavoz de Cs, defensora de un "feminismo liberal".