Torrent afianza el pulso: "Cuando somos transversales y nos unimos somos imparables"

El presidente del Parlament de Cataluña, Roger Torrent, ha reiterado la necesidad de formar un frente unitario para responder ante la actuación del Estado contra el independentismo: "Cuando somos transversales, cuando somos plurales y nos unimos en la defensa de los derechos y la democracia, somos imparables".

En declaraciones al participar en la manifestación de Espai Democràcia i Convivència por los presos soberanistas, ha asegurado que esta manifestación es una demostración de unidad ante la "regresión que amenaza los pilares fundamentales de la democracia que está haciendo el Estado español".

Torrent ha defendido que esta muestra de unidad debe reforzarse y articular una "alianza de demócratas plural y transversal".

Artadi: "Hoy demostramos que el resultado del 21-D se palpa en la calle"

Por su parte, la portavoz de JxCat en el Parlament, Elsa Artadi, ha asegurado que el resultado de las elecciones catalanas se muestran en la manifestación de este domingo.

"A todos aquellos que dicen que el movimiento está desmovilizado, que la gente está cansada, les demostramos una vez más que no es así y que el resultado del 21 de diciembre se palpa hoy en las calles", ha declarado al participar en la manifestación.

Ha sostenido que se movilizan por los presos soberanistas, por los dirigentes en el extranjero y contra la "represión absoluta" contra Cataluña, y de la que acusa al Estado.

Domènech y Colau:"La movilización transversal es el camino"

El líder de los comuns, Xavier Domènech, también partícipe de la manifestación, ha defendido que la "movilización transversal es el camino para recuperar los derechos y libertades" que cree que se están perdiendo por la actuación del Estado.

En la misma línea, ha celebrado que esta movilización sea un "éxito ante una regresión democrática que hace demasiado tiempo" que se está produciendo.

Ha asegurado que esta "represión es global, porque afecta a Cataluña y a España", y lo ha ejemplificado con el encarcelamiento de políticos independentistas.

En la misma línea, su compañera de partido y alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha afirmado que se está "en un momento de regresión democrática peligroso para todo el mundo, no solo para los independentistas, no solo para Cataluña, sino para toda España".

En declaraciones a los periodistas, ha indicado que salir a la calle es "una cuestión democrática, de derechos y libertades" para que "no haya gente en prisión por motivos políticos, para que no haya cargas policiales en nuestras escuelas".

Ros (UGT): "No es el momento" de juicios y detenciones

Por su parte, el secretario general de UGT de Cataluña, Camil Ros, ha urgido a formar un Govern que haga frente a la agenda política y social, puesto que "no es el momento" para la unilateralidad ni el 155 ni juicios ni detenciones, en declaraciones antes de la manifestación .

"La mayoría de la sociedad catalana cree que la prisión preventiva no está justificada y, por tanto, pedimos que salgan en libertad Dolors (Bassa) y el resto de gente que está en la cárcel. La mayoría de la sociedad catalana también cree que no es momento de 155 ni de unilateralidad. No es momento de juicios ni de detenciones", ha dicho.

Ros ha defendido que las organizaciones sindicales de tiendan puentes y rechaza los bloques: "A lo que se debe dar mucho valor no es a que UGT y CC.OO. de Cataluña estén aquí, sino al comunicado de nuestras confederaciones a nivel estatal de UGT y CC.OO: en estos momentos, las dos organizaciones sindicales están pidiendo diálogo, y yo creo que eso es lo que mucha gente no quiere".