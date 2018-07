Rodríguez responde a Echenique: no quiere un Podemos que sea "lobby del PSOE"

La coordinadora general de Podemos Andalucía y candidata a la reelección, Teresa Rodríguez, ha dicho hoy que es "legítimo" que el secretario de Organización, Pablo Echenique, exprese su "coincidencia de criterios" con la lista de Isabel Franco, pero ha recordado que es su opinión personal.

"Es lo que opina Pablo Echenique, tiene derecho a hacerlo, aunque no esté inscrito en Andalucía para votar aquí, es su opinión y es legítimo que la exprese, pero no hay más que eso", ha señalado Rodríguez en rueda de prensa.

Echenique ha expresado hoy la "preocupación" de la dirección estatal ante la falta de claridad del "plan" de la coordinadora andaluza, Teresa Rodríguez, sobre la confluencia con IU y la marca electoral con la que concurrirán a las elecciones de 2019.

Rodríguez ha señalado que "sería interesante" que la candidatura de Isabel Franco "presentara ideas más allá de las críticas legítimas que están realizando".

Ha confesado que siente "tristeza por ciertos comportamientos" de la otra candidatura que lidera Isabel Franco, pues considera que "los procesos internos se deben utilizar para confrontar ideas".

Rodríguez ha recordado que su candidatura está basada en ser "una barrera a las derechas en los gobiernos en Andalucía" que no participe de gobiernos "con un PSOE salpicado por la corrupción y los recortes".

La candidata ha dejado claro que "no será la cara visible de un proyecto que se subordine al PSOE", ya que considera que Podemos "no puede ser un lobby del partido socialista", por lo que de no salir elegida, "dará un paso atrás", si bien no dejará la política y seguirá "implicada".