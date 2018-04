Martín Villa: “Rajoy hará lo que tenga que hacer, a su estilo”

Rodolfo Martín Villa (Santa María del Páramo, León, 1934) es uno de los protagonistas y artífices de la Transición. Fue gobernador civil de Barcelona en la dictadura, procurador en las Cortes franquistas, ministro de la Gobernación y de Administraciones Públicas con la UCD de Adolfo Suárez. Fue el rostro sudoroso y angustiado de las primeras lecciones de la democracia, el 15J de 1977, una noche eterna, un goteo de resultados torpe y al ralentí. Se pasó finalmente al PP, en el que aún milita. “Me limito a pagar la cuota”. Ha sido presidente de Endesa, Sogecable y actualmente es consejero de Técnicas Reunidas. Corrupción, futuro del PP, incógnitas sobre Rajoy…un observador atento pero nada distante de la actualidad política española.

¿Estamos en la antesala de un fin de ciclo político, ante el crepúsculo del Partido Popular?

Creo bastante en las encuestas. Considero que aciertan en lo fundamental. Las encuestas nos dicen claramente que vamos a pasar de un sistema bipartidista a uno a de cuatro partidos. Dos en el centro derecha, PP y Ciudadanos y dos en el centroizquierda, que son PSOE y Podemos. Todas dan una caída de PP y PSOE y un auge de Ciudadanos. El Gobierno que podría salir de esa situación daría una cosa muy tranquilizadora. Cualquier Gobierno que se formara no necesitaría los votos de los partidos independentistas, ni siquiera de los nacionalistas. Deben de estar en el Congreso, no hay que prohibirlos, claro, pero no deben condicionar la vida política.

¿Qué ocurriría si se votaran unas elecciones generales este domingo?

Parece que no dan las cifras para gobierno PSOE-Podemos. Supongo sería más factible la combinación entre los tres elementos, PSOE, PP y Ciudadanos. Puede ser una gran combinación, una gran coalición de los tres. La solución sería esa gran coalición, que podría tener su explicación por lo de la independencia de Cataluña, o también podrían darse las combinaciones entre dos elementos de los tres. Un Ciudadanos-PP, un PP-PSOE o un Ciudadanos-PSOE. Sería la situación de un país gobernable y no sometido a los partidos nacionalistas.

Las encuestas nos dicen claramente que vamos a pasar de un sistema bipartidista a uno a de cuatro partidos

¿Qué factores han conducido a este fin del bipartidismo que se anuncia? ¿Cuestión generacional?

El cambio se produce por dos factores. Uno, por la corrupción que ha explotado en el seno de algunos partidos, y yo es al que le daría más importancia. Y el segundo, por la crisis económica y sus consecuencias sociales. El tema del desempleo, sueldos bajos, temor a las pensiones. Y conste que la corrupción me duele especialmente porque creo que también se está extrapolando la crítica a todos los políticos. Es inevitable. En el momento que sale una noticia que realmente nos cruje, en ese momento cantidad de ciudadanos de ese partido y de todos, se están ocupando de las pequeñas cosas de la política y no de las grandes: escuela, sanidad, discapacidad, pensionistas. Sin embargo, no le daría demasiada importancia al factor generacional.

Los pensionistas que están en la calle son mayoritariamente votantes del PP…

La gente mayor es más conservadora. Es lógico que en las opciones políticas se acerquen a esas posiciones políticas. Yo presidí la comisión del Pacto de Toledo, y tengo la sensación de que se trata más de un temor a si el sistema puede aguantar las pensiones que no el hecho coyuntural de la cuantía de las actuales. Hay que tratar de convencer a los ciudadanos de que el sistema de pensiones tiene tanta seguridad de persistir como la enseñanza o la sanidad.

¿Cómo afectará el desafío secesionista a una elecciones generales?

Como resultado electoral, lógicamente, va a tener una presencia más importante en Cataluña que en el resto de España y en el resto de España le van a exigir a los cuatro grandes partidos una posición clara y determinante. Los trasvases que pudieran deberse a este tema derivarán más por este asunto que por factores ideológicos. Los ciudadanos quieren ver que su partido tiene una clara apolítica en relación con el tema catalán.

¿El PP cree que la tiene?

El partido que está en el Gobierno siempre es el que tiene una posición más clara. A lo mejor no por su propia virtud sino por su posición. Si resulta que los partidos nacionales tienen cualquier fallo en este tema sería imperdonable para la opinión pública y eso se verá en las urnas. Si el que tiene que tomar decisiones falla, resultaría no sólo imperdonable, es que es letal.

Eternizarse en el poder

Mariano Rajoy es el político que más tiempo lleva en el poder, desde Franco, sumando sus etapas de ministro y presidente. ¿Eso es bueno para un país?

Que debe haber renovación y debe haber jóvenes, siembre lo he dicho. Creo que el asunto no está ahí. En cambio sí parece claro que pasamos de una situación bipartidista a una de cuatro partidos, como ya he apuntado. Rajoy ha estado en el poder, en la oposición, ha sido concejal, presidente de la Diputación de Pontevedra… pero Felipe González ha sido el presidente que más tiempo ha estado al frente del Gobierno.

Debe haber renovación y debe haber jóvenes, siembre lo he dicho

¿Ve usted a Ciudadanos al frente de un gobierno de coalición con el PP?

Contestar ese tema es imposible. Dependerá de los resultados en las urnas. Yo creo en las encuestas, aunque no soy un experto. La coincidencia de los sondeos de las últimas semanas da ese resultado. No es cuestión de prudencia, que yo ya no estoy en política. Pero adivinar qué partido estaría al frente de la coalición, ni siquiera mi fe en las encuestas permite aventurarlo.

¿Por qué le cuesta tanto a los políticos dimitir?

Es fácil hablar del político corrupto, y es sangrante que además cuando se habla de eso puede tener base, como claramente la hay. Sin embargo, nunca hablamos del corruptor. El camino de la corrupción es habitualmente un empresario de la construcción o del urbanismo que paga a una determinada persona de un partido una cantidad ilegal, que luego por el camino vete a ver lo que de verdad le llega al partido. Eso ha sido posible porque ha habido una empresa que se lo ha dado. Me parece que es razonable que se diga que tal político debe dimitir, y si está metido en un proceso judicial, tiene que salir de su cargo. Eso mismo debe de ser para el corruptor y a esa empresa se le ha de negar la posibilidad de contratar nunca más con la Administración.

Me parece que es razonable que se diga que tal político debe dimitir, y si está metido en un proceso judicial, tiene que salir de su cargo

¿El caso Cifuentes es corrupción?

He leído las declaraciones del presidente de la CRUE. Dice que si él fuera diputado, habría dimitido. Pues hay que decirle que si yo fuera rector de Universidad supongo que habría que averiguar cómo se han producido estas irregularidades. Supongamos que se han producido. Que se han creado másteres, que hayan aprobado sin acudir a los exámenes o sin aportar las necesarias publicaciones… pero hay alguien que lo ha permitido. ¿Qué autoridad moral tiene el presidente de la CRUE para decir eso? La honorabilidad de las universidades españolas también está en juego.

¿Le aconsejaría a Rajoy que se ‘mirara al espejo’ antes de repetir como candidato, tal y como le aconsejó Juan Vicente Herrera?

Le tengo gran respeto al presidente de Castilla y León, que es mi comunidad, pero eso de ‘mirarse al espejo’ parece incluir un juicio también moral. Una cosa es que Rajoy tenga su modo, que es el suyo, y no hay sorpresa en su forma de actuar, que en muchos aspectos no es la mía, pero creo que de él no se puede hacer un juicio de inmoralidad ya previa. Él lo va a hacer con su estilo. Lo mismo que los mayores críticos de Rajoy, dentro y fuera del partido seguro que no le hacen partícipe de los resultados en dinero de las distintas corrupciones del PP, hay que darle esa categoría moral que tiene. No es cuestión de mirarse al espejo, sino de actuar políticamente, abordar unos intereses defendibles todos ellos y que cada uno lo hace con su propia manera de de ser. No vamos a exigirle a Mariano Rajoy tener la misma forma de ser que a Juan Vicente Herrera.