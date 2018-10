Robles: "Ignoraba el contrato de venta de armas con Arabia Saudí, no hubo traspaso de poderes"

"Ignoraba el contrato de venta de armas con Arabia Saudí porque no hubo traspaso de poderes con Cospedal". Así ha defendido la ministra de Defensa, Margarita Robles, que el Gobierno desconocía la venta de 400 bombas al país asiático.

La ministra de Defensa ha señalado esto en una entrevista para la Cadena SER este martes. A la pregunta de si era lo correcto vender armas a un país acusado de "matar a un periodista en un consulado extranjero", Robles ha afirmado que ella no puso "sobre la mesa" la idea de vender armas.

"Fue una realidad que yo me encontré, de un contrato cuya existencia yo ignoraba porque no hubo un traspaso de poderes", ha dicho. "La señora Cospedal no me contó los proyectos que había en marcha ni los contratos que existían y de repente me lo encontré encima de la mesa", ha añadido.

"Un asunto cerrado"

"Es un asunto que está cerrado", ha afirmado Robles. No obstante, a pesar de decir que la decisión política ya se tomó, ha aseverado que es "bueno" que se abra ese debate y se pida transparencia.

Robles ha hecho estas declaraciones tan solo un día después de que el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, descartase que el Gobierno vaya a dar marcha atrás en la polémica venta de 400 bombas de precisión por el caso de la desaparición del periodista opositor saudí Yamal Jashogi, que trabaja para el diario estadounidense 'The Washington Post'.