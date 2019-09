Robles: “El PSOE no va a ir con los independentistas a ninguna parte”

La ministra de Defensa, Margarita Robles, aseguró este sábado que “con los independentistas, el PSOE no irá a ninguna parte” y remarcó que no pidieron “nada a nadie” para sacar adelante la moción de censura.

Así lo apuntó en una entrevista en la cadena COPE recogida por Servimedia, donde aseveró que pidieron la moción de censura contra el Gobierno de Mariano Rajoy “por sentido de responsabilidad”.

“La mejor prueba de que no pedimos nada a ningún partido es que los Presupuestos no salieron y, por ello, los ciudadanos están como están en las comunidades autónomas”. Por ello, la ministra demandó que no haya “hipocresía en la vida política”, porque “somos servidores públicos y, tanto PP como Unidas Podemos, han hecho cálculos partidistas y electorales”.

Por otro lado, la ministra de Defensa criticó la actitud de PP y Ciudadanos a los que “pedimos que hiciesen una oposición”, pero lamentó que “no solo se negaron, sino que Rivera alardeaba de que no quería reunirse con Sánchez, llevando a cabo la mayor de las descortesías”.

En este sentido, lamentó que, en el último momento, “sin margen de maniobra”, Rivera “hizo una propuesta de tres puntos. “Hubo falta absoluta de sentido de Estado por parte del PP y Cs y me parece de una hipocresía absoluta lo que ha hecho el señor Rivera”, apuntó.

Presos

Preguntada sobre un posible indulto a los políticos catalanes encarcelados, la ministra de Defensa respondió que cuando se dé la sentencia se podrán dar los debates que sea, pero matizó que mientras tanto “tenemos que ser respetuosos con las normas” y aclaró que “el indulto exige que alguien lo pida”.

En este sentido, demandó que “no hagamos utilización partidista” de este tema y pidió que se deje trabajar a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de la que aseguró que tienen “total confianza”, por lo que “dejemos que se pronuncien”.

Respecto a la relación con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, la responsable de Defensa comentó que “cuando habla de confrontación en vez de diálogo, se descalifica por sí mismo con declaraciones carentes de ningún sentido”.

“Ha demostrado que no sabe gobernar Cataluña” comentó y “creo que es de sentido común que los catalanes quieren marcos de dialogo y convivencia y no de confrontación”, concluyó Robles.