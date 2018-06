No ha sido una semana fácil para Albert Rivera. El líder de Ciudadanos, tradicionalmente hiperactivo en los medios de comunicación, ha estado desaparecido. Rivera sólo intervino en público el martes para presentar a Inés Arrimadas en un desayuno informativo en Madrid. El otro compromiso de su agenda, conocido pero no abierto a los medios, fue su discurso ante el Club Bilderberg en Turín.

Ciudadanos busca ganar tiempo, darse un margen para recalcular sus opciones y frenar el probable golpe en las encuestas por el efecto de la moción de censura. Los primeros pasos del gobierno de Pedro Sánchez han noqueado al partido naranja. Ciudadanos es una formación muy jerarquizada. Cuando la dirección emite señales de desánimo, las dudas se contagian de arriba a abajo muy rápido. “Había una sensación en el partido y el grupo parlamentario de legislatura acabada y tenemos que volver a ponernos las pilas. Todos”, dice una persona cercana a Rivera. La ausencia del líder naranja en los medios es, según su equipo, buscada. “Está todo eclipsado por el gobierno de Sánchez”, explican. “Lo que no vamos a hacer es de comentaristas”.

Reunión fuera de Madrid

La importancia del momento político quedó patente el pasado lunes. El Comité Permanente de la Ejecutiva de Ciudadanos, el órgano que dirige la estrategia del partido, se reunió a las afueras de Madrid y no en la sede nacional. No es algo habitual. Apenas ha sucedido unas cinco veces el último año y medio. Fue un encuentro largo, en el que se enterró la estrategia diseñada para el próximo año y se empezó a elaborar una nueva. El secretario general del partido, José Manuel Villegas, se desplazó en taxi a la sede, donde ofreció la rueda de prensa sin desvelar que Rivera y su núcleo duro todavía estaban encerrados fuera de la ciudad.

Ciudadanos va a tender la mano a Sánchez y no prevé librar una batalla a campo abierto contra el PSOE. “Ciudadanos nació para ser útil a los españoles con un proyecto de igualdad”, recuerdan. El entorno de Rivera lamenta el tono “ruin” que usó el líder socialista en el debate de la moción de censura. Pero la formación naranja no planteará un pulso como el que anuncia el PP en la oposición. La diferencia de matiz quedó en evidencia cuando Villegas defendió los Presupuestos, que en un insólito giro político Sánchez se ha comprometido a defender y el PP ha prometido enmendar en el Senado. Ciudadanos no entrará en ese juego.

Rivera, eso sí, mantendrá dos mensajes inamovibles. Por un lado, se criticará cualquier cesión al separatismo en Cataluña y al nacionalismo en general. En ese sentido, Rivera seguirá implicado en la expansión de la plataforma España Ciudadana y tiene previsto asistir al acto organizado el próximo sábado en Málaga. Por otro, Ciudadanos machacará la idea de que lo más conveniente es dar la voz a los ciudadanos en unas elecciones anticipadas. Sánchez no ha puesto fecha, pero el PSOE ha sugerido que no agotará la legislatura, que finaliza en el verano del 2020.

Uno de las posibilidades que se abre es que las generales coincidan con las autonómicas, municipales y europeas de mayo del 2019 o incluso las andaluzas, previstas para marzo. Ciudadanos, que llevaba meses endureciendo su oposición a Susana Díaz respaldado por la buena perspectiva de los sondeos, ha dado un giro radical a esa estrategia y ofrece ahora al PSOE andaluz agotar la legislatura con nuevos presupuestos. La elecciones nacionales y andaluzas simultáneas están casi descartada, porque la intención de la presidenta de la Junta es adelantar la cita con las urnas a otoño, tal y como ha informado Vozpópuli.

Más allá de los nombres del Consejo de Ministros, que es una burbuja, el tema es que quiere hacer este Gobierno, y eso aún no lo sabemos"

La operación del gabinete, por más éxito de marketing que parezca, no puede cambiar la debilidad parlamentaria del PSOE, creen en Ciudadanos. Es cierto que Sánchez tiene ministros que agradan al partido naranja, aunque lo digan con la boca pequeña. Josep Borrell, ministro de Asuntos Exteriores, es uno de ellos por su compromiso en contra el proceso separatista en Cataluña. También el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al que Rivera tiene no sólo un enorme respeto profesional sino también afecto personal.

Ciudadanos valora todavía las iniciativas parlamentarias que quiere recuperar y, sobre todo, el momento adecuado para presentarlas. Fuentes de la dirección naranja dicen que presionarán a Sánchez con la despolitización del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y que habrá un proyecto de ley para la conciliación familiar en el que llevan meses trabajando. No se descarta resucitar propuestas que están varadas en el Congreso. Una de ellas es la ley de gestación subrogada, que amenaza con fracturar a la izquierda.

“Todo cambia muy rápido. El PP decía una cosa en el Gobierno y ahora va a decir otra y son los mismos”, señala un diputado con peso en la dirección naranja. “Más allá de los nombres del gobierno, que es una burbuja, el tema es que quiere hacer este gobierno. Y eso aún no lo sabemos”, añade.

Mirar de reojo al PP

El otro frente que tiene Rivera es el PP. Como partido ubicado en el centro derecha por los electores, según recogen todas las encuestas del CIS, Ciudadanos ha sometido a un enorme desgaste electoral a los populares. La dimisión de Mariano Rajoy y la inminente renovación del liderazgo del partido abren un nuevo tiempo. Rivera va a mirar de reojo este proceso, reivindicándose como líder de la oposición frente la incertidumbre del PP. Ciudadanos considera que el PP no recuperará todo su electorado de un plumazo y que todavía quedan sentencias con el potencial de dañar a su rival.

Rivera y su entorno piden paciencia. Los militantes más veteranos, los de Cataluña, recuerdan que hay mucho partido por jugar y que llegar a las Moncloa en tres años era algo imposible. “¿Alguien pensaba que el PP y el PSOE se iban a quedar de brazos cruzados esperando a que ganáramos al Gobierno? Eso no iba a suceder nunca”, dice uno de los veteranos de Ciudadanos. “Lo importante es que Ciudadanos tiene un proyecto y nuestra propuesta de ser útiles a los españoles sigue en pie. La política es una carrera de fondo”.

Después de unos días complicados, Rivera y su equipo lanzan mensajes positivos a su militancia y avisan a todos aquellos que los dan por acabados. “El que crea que estamos muertos no conoce este partido”, dicen.